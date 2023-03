Die Nachfrage nach Glücksspielen im Internet ist riesig – allerdings kommen auch immer wieder neue Anbieter auf den Markt. Deshalb müssen sich die Betreiber von Online-Casinos stets neue Möglichkeiten einfallen lassen, um neue Kunden für sich zu begeistern und um Spieler langfristig an sich zu binden. Immer wieder kann man deshalb innovative Angebote oder neue Marken von etablierten Betreibern finden.

In der Übersicht Neue Online Casinos: Ausblick auf 2023 gibt es einen umfangreichen Einblick in die vielen Varianten, die aktuell besonders spannend sind. Welche davon besonders gut sind, lässt sich nicht allgemein beantworten. Vielmehr kommt es auf die individuellen Vorlieben und Wünsche an. Zu den wichtigsten Faktoren bei der Bewertung zählen jedoch fast immer Aspekte wie das Angebot an Spielen, gute Bonusaktionen, Sicherheit bei allen Zahlungen und natürlich Kundenservice sowie Design der Website.

Viele Chancen auf Boni

Bonusaktionen sind oft der wichtigste Aspekt für neue Spieler in einem Online-Casino. Gerade die Betreiber von ganz neuen Portalen versuchen oft, mit Hilfe von hohen Boni möglichst schnell die Zahl der Kunden zu steigern.

Als Glücksspielfreund kann man von solchen Möglichkeiten auf jeden Fall profitieren. Wichtig dabei ist jedoch, dass man auf das Kleingedruckte achtet. Schließlich spielt nicht nur die Höhe der Boni eine Rolle. Die Umsatzbedingungen sind ebenfalls ein wichtiger Faktor. Kurz gesagt heißt das: Wie oft muss man den Bonus in Form von Einsätzen riskieren, bevor man sich dieses Geld auszahlen lassen kann.

Per Smartphone und Tablet spielen

Ein weiterer Vorteil von modernen Online-Casinos ist die Tatsache, dass man in der Regel auch mit mobilen Geräten spielen kann. Dazu müssen die Betreiber nicht einmal eine eigene App bereitstellen. Websites von Casinos lassen sich nämlich auch über mobile Browser aufrufen. Somit ist man nicht von einem bestimmten Betriebssystem wie iOS oder Android abhängig.

Zudem lassen sich die entsprechenden Apps nicht von Apple (App Store), Google (Google Play) oder anderen Anbietern sperren. Das war bei Glücksspielen in der Vergangenheit oft ein Problem, da es in fast jedem Land unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen gibt.

Sichere Zahlungen, rechtlicher Rahmen

Der neue Glücksspielstaatsvertrag, der in Deutschland seit 2021 gilt, soll Fans von Glücksspielen besser vor unseriösen Angeboten schützen. Zum einen sollen die Spieler auf diese Weise vor einer möglichen Sucht geschützt werden, die unter anderem mit Ängsten und Depressionen einhergehen kann. Zum anderen will sich der Staat auf diese Weise natürlich auch einen Anteil an diesem Wachstumsmarkt sichern.

Für Spieler bietet die größere Rechtssicherheit natürlich auch Vorteile. Das gilt auch für die immer bessere Sicherheit bei Zahlungen. Diese werden heute in der Regel über verschlüsselte Verbindungen abgewickelt, um die Daten der Spieler zu schützen. Bei Ein- und Auszahlungen ist man auf diese Weise gegen Cyberkriminelle geschützt. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil Hacker immer raffiniertere Methoden nutzen, um an die Daten von Opfern zu gelangen, wie diese Auswertung von Microsoft zeigt.