Online-Spielen als unaufhaltsamer Trend: Was verbindet Spielen und Glücksspiel

Der Online Spiele-Bereich und das Online Glücksspiel haben sich in den letzten Jahren stark verändert und konnten durch neuartige Technologien Millionen von Menschen auf der Welt begeistern. Durch die technologischen Fortschritte sind auch die Grenzen zwischen dem Online-Spiel und dem Online-Casino immer mehr verschwommen.

Im Mittelpunkt stehen immersive Erlebnisse, sodass der Spieler die Möglichkeit hat, virtuelle Welten zu erleben. Ganz egal, ob im Online-Casino oder in einem Online-Spiel – es wird mit Sicherheit nicht langweilig werden.

Die Schnittmengen im Überblick

Gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen dem klassischen Online-Game und dem Online-Casino? Auf den ersten Blick würde man wohl meinen, die Gemeinsamkeiten, sofern vorhanden, sind sehr gering.

Doch bei genauerer Betrachtung wird man schnell feststellen, dass es doch einige Schnittmengen gibt.

Das Gefühl der Zugehörigkeit

Online-Casinos und Online-Games bieten den Spielern durchaus die Möglichkeit, dass sie sich einer Gemeinschaft anschließen können. So können sie mit anderen Spielern in Kontakt treten und sich auch mit Blick auf die Spielaktivitäten und Leistungen messen.

Ganz egal, ob man im Online-Casino ein kleines Vermögen machen oder in der virtuellen Welt ein neues Reich erobern will – es geht darum, im Wettbewerb zu bestehen.

Die Plattform als gemeinsamer Nenner

Ganz egal, ob man im Online-Casino aktiv ist oder sich für ein klassisches Online-Rollenspiel entscheidet: Im Mittelpunkt steht die Plattform, auf der sodann interagiert wird. Wenn die Plattform nicht überzeugt, hat das natürlich negative Auswirkungen auf das gesamte Spiel – ganz egal, ob es sich um ein Spiel im Online-Casino handelt oder um ein Rollenspiel.

Man will eine sichere Plattform haben, die zudem stabil ist, damit es nicht zu Abstürzen oder Verlusten bzw. Angriffen kommt, die durch Cyberkriminelle durchgeführt werden.

Im Vorfeld sollte man auch einen Vergleich anstellen: Sucht man ein Online-Casino ohne OASIS & Sperrdatei, so ist es ratsam, sich mit Anbietern ohne deutsche Lizenz zu befassen; wer ein umfangreiches Online-Spielerlebnis wünscht, sollte sich mit Open-World-Games auseinandersetzen.

Die Mechanismen

Auch mit Blick auf die Spielmechanismen gibt es doch einige Parallelen. So beinhalten viele Online-Spiele und auch Online-Casinos Game-Elemente wie Geschicklichkeit, Glück und auch Strategie.

Dabei müssen die Spieler mit bestimmten Taktiken versuchen, am Ende erfolgreich zu werden. Sie müssen auch kalkulierte Entscheidungen treffen und sich des Weiteren an die dynamische Umgebung anpassen.

Die Technologie als Motor

Der gesamte Online-Spielemarkt wird von neuartigen Technologien nach vorne getrieben und nachhaltig verändert. Wichtig ist, sich nicht gegenüber neuartigen Technologien zu verschließen – jene sind der Motor, damit der gesamte Markt immer schneller wächst und mehr Leute anspricht.

Und viele Technologien, so etwa die Virtual Reality oder Augmented Reality, werden nicht nur im Bereich Online-Gaming angewandt, sondern auch im Bereich Online-Casino.

Kryptowährungen als gemeinsame Währung

Auch das Thema Kryptowährung ist ein gemeinsamer Nenner. Gibt es bereits einige Online-Casinos, die Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel akzeptieren, um das Glücksspielkonto kapitalisieren zu können, gibt es auch schon viele Online-Spiele, in denen nur mit virtueller Währung bezahlt werden kann.

Kryptowährungen haben sich in den letzten Jahren nämlich vom reinen Spekulationsobjekt zur gerne genutzten Währung entwickelt. Auch wenn natürlich die Preisschwankungen am Kryptomarkt für viel Aufsehen sorgen, so gibt es immer mehr Spieler, die sich dafür entscheiden, ihre virtuellen Einkäufe mit Kryptowährungen zu bezahlen.