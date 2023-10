Sicherheit in der Online Spielothek – das gilt es zu beachten

Wer über das Internet Geld versendet, muss auf bestimmte Sicherheitsvorkehrungen achten. Neben den üblichen Methoden, den Heim PC oder das Smartphone gegen das Ausspähen durch Cyberkriminelle zu schützen, gibt es noch viele weitere Tipps für mehr Online Sicherheit.

Spielt man zum Beispiel in einem legalen und seriösen Casino um echtes Geld, können die Ein- und Auszahlungen sicher über die Blockchain transferiert werden. Das bietet Echtgeld-Spielern den zusätzlichen Vorteil von Echtzeit-Überweisungen über den gesamten Globus. Im Vergleich zur enormen Blockchaingeschwindigkeit kann eine Bankanweisung innerhalb Europas sonst bis zu 24 Stunden dauern, bei großen Bargeldgewinnen aufgrund der Verifikationszeiten sogar noch länger.

Online Glücksspiel via App oder Browser nutzen: Diese Sicherheit braucht es

Ob man sich bei seinem Lieblings-Casinospiele-Anbieter über den Internetbrowser des Handys anmeldet oder aber via App um echtes Geld spielt, beeinflusst die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen. Beim mobilen Gaming via Browser lassen sich je nach Hersteller diverse Sicherheitseinstellungen vornehmen. Eine 100-prozentige Sicherheit kann es beim Surfen allerdings nie geben, auch wenn die verschiedenen Handybrowser teilweise eine sehr hohe Anonymität ermöglichen. Als sicherster Browser für den Computer zu Hause gilt derzeit der Tor Browser, welcher jeweils auch als App für Android und iOS heruntergeladen werden kann.

In den Systemeinstellungen des Smartphones können jeder installierten App gewisse Berechtigungen zugewiesen oder entzogen werden. In vielen Fällen ist eine Rundum-Kontrolle mit permanentem Datenverkehr voreingestellt, wobei nicht nur der interne und externe Telefonspeicher ausgelesen werden.

Auch über das Mikrofon oder die Kameras auf beiden Seiten des Geräts sammeln viele Apps fleißig Daten, welche zunehmend von KI ausgewertet werden. Günstig ist es, den Hintergrunddatenverkehr von Anwendungen auf dem Handy immer nur dann zu erlauben, wenn die App gerade aktiv genutzt wird. Ist die App geschlossen, kann sie dann nicht mehr über die Drahtlosverbindung Daten senden.

Auf das Zahlungsverfahren kommt es an beim sicheren Bezahlen im Internet

In der Gesellschaft gibt es eine unterschiedlich hohe Akzeptanz bestimmter Zahlungsmittel. Die Kreditkartenzahlung gilt beispielsweise als überaus riskant, gestohlene Gelder lassen sich nicht einfach so zurückbuchen. Dennoch bietet diese Art des Bezahlens der Glücksspieleinsätze für Spieler so viele Vorteile, dass die Kreditkartenzahlung immer noch zu den beliebtesten Bezahlmethoden in Online Spielotheken gehört.

Bei einigen externen Zahlungsdienstleistern wie Klarna oder beispielsweise auch Paypal wird hingegen ein zusätzlicher Käuferschutz gewährt, der sogar für alle internationalen Geldtransfers gilt. Über Paypal kann man dann auch sicher in Asien oder Amerika einkaufen, selbst das Auswählen der Bezahlmethode gelingt über diese E-Wallet aus den USA ganz einfach.

Hat man seine dienstlichen und privaten Kreditkartendaten beim externen Zahlungsanbieter hinterlegt, muss man sie nicht bei jeder neuen Online Spielothek immer wieder eingeben, sondern einfach mit seiner bei Paypal & Co. registrierten E-Mail-Adresse bezahlen. Wer für die Zahlung eine digitale Kryptowährung auswählt, genießt noch schnellere Transaktionszeiten rund um den Globus.

Passwort auch in der Online Spielothek regelmäßig ändern

Um sich vor Datendieben besser schützen zu können, sollte man seine Nutzerdaten für Online Casinos und andere Portale in regelmäßigen Abständen erneuern. Am besten achtet man auf eine komplexe Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, außerdem sollten wenigstens zwei Ziffern und ebenso viele Sonderzeichen im Passwort enthalten sein. Wer seine Passwörter auf dem System speichert, riskiert ein unnötiges Datenleck. Aber auch die Verwendung desselben Passworts auf mehreren Plattformen, Portalen oder als Zugangsdaten für unterschiedliche installierte Apps ist gefährlich.