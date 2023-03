Stellenonline.de: Finde mit uns nachhaltige Jobs für die Zukunft

Wer heute in den Beruf startet oder nach einer Tätigkeit sucht, in der er sich verwirklichen kann, profitiert von einem Jobportal, auf dem er sich gründlich über die offenen Stellen in der bevorzugten Region oder Stadt informieren kann und überdies mit allen notwendigen Detailinformationen über die Unternehmen versorgt wird.

Gute Jobs im Bereich Umwelt und Wirtschaft finden sich auf dem Portal der Jobbörse Stellenonline.de. Hier finden die Bewerber unkompliziert und direkt zu dem Job, der zu ihnen passt. Vielen, die nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen, ist Stellenonline.de als die Jobbörse mit über 1 Million Stellen bekannt.

Für die optimale Suche werden nur der Jobtitel und die Region oder Stadt ausgesucht. Nachdem der Bewerber seine Anfrage auf der Suchmaske eingegeben hat, erhält er Zugriff auf die Jobs, die zurzeit in der von ihm bevorzugten Region oder Stadt offen sind. Hier informiert der Bewerber sich nicht nur über die Jobdetails. Er bekommt auch einen detaillierten Überblick über die Firma, an die er seine Bewerbung richtet. Der Firmenüberblick zeigt nicht nur, welche Unternehmensphilosophie und welches soziale Engagement der neue Arbeitgeber verfolgt. Hier werden auf einen Blick alle offenen Stellen aufgeführt, die in dem Unternehmen zur Zeit der Suche vakant sind. Der Bewerber kann direkt Kontakt aufnehmen und seine ausführliche Bewerbung absenden.

Die folgenden Berufe im Bereich Wirtschaft und Umwelt sind derzeit besonders gefragt, weil sie nachhaltige Jobs sind, die auch in der Zukunft noch benötigt werden:

– Berater für Nachhaltigkeit

– Grüner Designer

– Umweltcontroller

– Umwelttechniker

– Umweltingenieur

– Fachkraft für Qualitäts- und Umweltmanagement

– IT-Anwendungsbetreuer

– Industriemechaniker

– Immobilienkaufmann

– Community Manager

Auf den Berater für Nachhaltigkeit wollen wir im Folgenden genauer eingehen und das Berufsbild vorstellen.

Berater für Nachhaltigkeit werden in alle Berufen gesucht, die ihre innerbetriebliche Organisation umweltfreundlicher gestalten möchten. Dies kann bei einem Produktionsunternehmen ebenso sein wie bei einem Versicherungsunternehmen. Von einer nachhaltigen Transformation profitieren Start-ups und kleine, mittlere Unternehmen ebenso wie große Konzerne.

Als hervorragende Voraussetzung für die Tätigkeit eines Beraters im Bereich Nachhaltigkeit dient ein mit Erfolg abgeschlossenes Studium im Bereich Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft. Eine vergleichbare Fachrichtung kann für die Bewerbung dann von Vorteil sein, wenn das Studium durch eine berufspraktische Tätigkeit ergänzt wurde. Überdies ist ein fundiertes Wissen in allen ESG-Bereichen und bei allen relevanten Nachhaltigkeitsthemen unabdingbar. Ebenfalls notwendig ist, dass der Bewerber mit der Versicherungswirtschaft und der Regulierung von Finanzmärkten vertraut ist. Zu seinen persönlichen Voraussetzungen gehört neben einem hohen Grad an Eigeninitiative und einem kooperativen Arbeitsstil auch ein engagiertes Durchsetzungsvermögen.

Neue Mitarbeiter, die als Berater im Bereich Nachhaltigkeit tätig werden, können sich über verschiedene Benefits freuen. Hier gehören z. B. die flexiblen Arbeitszeiten, die sowohl im Homeoffice als auch im Büro geleistet werden können. Das gesundheitliche Wohlbefinden der Arbeitnehmer wird durch einen ergonomischen Arbeitsplatz, eine betriebliche Altersvorsorge und ein unterstützendes Gesundheitsmanagement gefördert. Im Bereich Mobilität profitieren die Arbeitnehmer vom Fahrradleasing, einem Jobticket oder der Möglichkeit, das Elektroauto an einer unternehmenseigenen Ladestation wieder aufzuladen. Karriere unterstützend wirkt das Networking in dem Karrierenetzwerk, das z. B. auch zu CoffeeTalks einlädt.