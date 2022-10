Wie stylt man diesen Herbst eine Lederjacke? 5 Tipps für Frauen

Lederjacken sind in diesem Herbst der Trend schlechthin. Wobei sie praktisch nie aus der Mode kommen. Sie unterscheiden sich lediglich in Farbe und Stil. In diesem Jahr sind Bikerjacken groß in Mode und während es in den letzten Jahren zahlreiche Farben gab, geht im Herbst und Winter der Trend zu schwarzen Lederjacken. Doch wie stylt man diese und was kann damit kombiniert werden?

5 Styling-Tipps für Damen Lederjacken

Lederjacken sind seit vielen Jahrzehnten beliebt und fast jeder hat eine solche in seinem Kleiderschrank hängen. Egal, wie alt sie sind, sie sind grundsätzlich immer zu schade, um sie zu entsorgen. Damit auch Sie perfekt gestylt in den Herbst und Winter gehen, erhalten Sie hier 5 Tipps, wie Sie eine Damen Lederjacke kombinieren können.

1. Romantik-/Boho-Style

Der Boho- oder Romantik-Style bietet sich perfekt an, um eine Damen Lederjacke zu kombinieren. Dabei sollten Sie auf Kleider mit Blumenprint setzen, wie sie in diesem Jahr im Trend waren. Bei der Länge kommt es auf Ihre Vorlieben an. Sie können eine Lederjacke für Damen ebenso zu Mini- wie auch zu Maxikleidern kombinieren. Mit Stiefeletten oder auch Biker-Stiefeln sind Sie in kürzester Zeit perfekt gestylt und können diese Garderobe nicht nur fürs Büro, sondern auch für die Freizeit tragen.

2. Lässiger, sportlicher Look

Auch der coole und sportliche Look ist mit einer Lederjacke perfekt durchführbar. Durch den Trend der schwarzen Lederjacken haben Sie so alle Möglichkeiten, da die Farbe ein wahres Kombinationswunder ist. Wenn auch Sie der sportliche und lässige Typ sind, ist ein Sweatshirt mit Jeans und Sneaker ideal, um diesen mit der Lederjacke hervorzuheben. An kühlen Tagen können Sie auch ein Sweater mit Kapuze tragen und so die Jacke nochmals aufwerten. Doch auch ein hübscher bunter Schal passt immer zu einer Damen Lederjacke.

3. Business Look mit der Lederjacke aufwerten

Selbst der Business Look kann problemlos mit einer Lederjacke aufgewertet werden. Eine edle Stoffhose kann ebenso mit einer Lederjacke kombiniert werden wie ein eleganter Rock. Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass Sie die Bluse, genauer gesagt das Oberteil, perfekt auf den Rock und die Anzughose abstimmen. Ist der Rock eher eng, sollten Sie auf eine locker fallende Bluse zurückgreifen. Bei weiten Röcken ist ein eng anliegendes Oberteil besser geeignet. Mit einem Seidenschal und der Lederjacke sind Sie perfekt für das Büro gekleidet.

4. Elegant für den Alltag

Lieben Sie den eleganten Look, können Sie diesen mit einer Damen Lederjacke noch unterstreichen. Dabei ist es gleich, ob Sie lieber eine Stoffhose oder eine Jeans tragen, auf das Oberteil kommt es an. Edle Blusen in gedeckten Farben sind mit Jeans und Lederjacke perfekt kombinierbar. Mit Ballerinas oder High Heels haben Sie schnell einen eleganten Look, zu dem die Lederjacke ebenfalls passt. Hübsche Ketten oder Schals runden das gesamte Outfit dann noch ab.

5. Party Look für den Abend

Sie gehen auf eine wilde Party und möchten sich beim Tanzen nicht eingeengt fühlen? Dann sind Jeans wie auch Röcke perfekt. Oversized Oberteile, Stiefel und Lederjacke geben ein stimmiges Bild ab und Sie können die Partynacht in vollen Zügen genießen. Für den Heimweg in der mittlerweile kühlen Luft darf ein Schal natürlich nicht fehlen.