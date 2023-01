Wie stylt man High Heels im Alltag? Schauen Sie sich diese Styling-Ideen an

Den Begriff High Heels kennt jeder. Aber was sind eigentlich High Heels, welche Unterschiede gibt es und wann lassen sie sich tragen?

Zum festen Kleiderschrank-Inventar fast jeder Frau gehören High Heels. Seien es bequeme Pumps, schicke Stilettos oder umwerfende Stiefeletten – High Heel ist nicht gleich High Heel.

Was sind High Heels?

High Heels sind eine besondere Form von Schuhen. Was sie auszeichnet, ist der Absatz. Dabei gibt es keine klare Definition, welche Höhe der Absatz haben sollte, dennoch werden Schuhe mit einer Absatzhöhe ab sieben Zentimetern den High Heels zugeordnet. Ihren Ursprung haben High Heels in Reiterschuhen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreiteten sie sich in den industrialisierten Ländern und werden heutzutage meist von Frauen getragen.

High Heels sind ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Grenzen und Unterscheidungen mancher Schuharten fließend sind. Zu den High Heels können beispielsweise folgende Schuharten gehören:

Pumps

Stiefeletten

Sandaletten

Stiefel

Ankle Boots

Wann kann man High Heels tragen?

High Heels sind perfekt einsetzbar und zu fast jedem Anlass tragbar. Ob man damit Größe gewinnen will, die Beine optisch strecken möchte oder einfach nur schick aussehen will – High Heels können genau das. Egal ob zum leichten Sommerkleid, dem eleganten Business Look oder zur engen Röhrenjeans – ein High Heel geht immer. Auch das Alter spielt beim Tragen von High Heels keine Rolle – solange die Frau sich elegant und gut fühlt, kann sie, egal in welchem Alter, High Heels tragen. Ob für eine Hochzeit der Freundin, eine ausgelassene Partynacht oder die Firmenfeier – High Heels gehen immer. Wichtig ist nur, dass der Schuh gut sitzt und bequem ist, denn nur so beugt man Problemen vor und hat Spaß an seinen hohen Schuhen.

Welche Absatzformen gibt es?

Stiletto Absatz: Der Stiletto Absatz ist die häufigste Absatzform bei einem High Heel. Er ist besonders schmal, hat kaum Auftrittsfläche und verläuft relativ gerade. Häufig wird diese Absatzform auch als Pfennigabsatz oder Bleistiftabsatz bezeichnet, da sowohl ein Pfennig als auch ein Bleistift ungefähr denselben Durchmesser haben. Auf solchen Schuhen zu laufen, stellt eine besondere Herausforderung dar und erfordert Übung.

Keilabsatz: Der Keilabsatz (auch Wedges genannt) hat seinen Namen daher, dass es aussieht, als sei ein Keil unter den Schuh geschoben worden. Er kann sehr hoch sein, allerdings ist er vollständig gefüllt. Keilabsätze finden sich mittlerweile bei vielen Schuharten. Der Absatz besteht dabei häufig aus Kork, aber es gibt auch Jute-, Bast- oder Strohgeflechte. Mit einem Keilabsatz zu laufen ist in der Regel bequem und einfach, allerdings wirkt der Schuh durch den gefüllten Absatz schnell klobig und sieht zu schicken Kleidern manchmal unvorteilhaft aus.

Blockabsatz: Ein Blockabsatz verläuft gerade und hat einen Durchmesser von mehreren Zentimetern. Dadurch kann man darauf relativ sicher und bequem laufen und so ist ein Blockabsatz eine gute Alternative zu einem Stiletto. Diese Art von Schuh kann durchaus elegant aussehen und lässt sich zu beinahe jedem Anlass tragen.

Weitere Absatzformen: Latino-Absatz, Kitten-Heel, Trichterabsatz, Cone-Absatz, Extrem-Absatz

Egal welchen Absatzschuh oder High Heel Sie wählen – jeder hat seinen besonderen Reiz. Eins ist jedoch am allerwichtigsten: Spaß beim Stöckeln!