Glücksspiel ist allgegenwärtig

Egal ob dies klassischen Spielbanken die es mittlerweile in jeder Großstadt gibt, die unzähligen Spielotheken und Wettbüros die sogar in kleinen Orten und Gemeinden allgegenwärtig sind oder die Spielautomaten die in größeren Autohöfen und Imbissen zu finden sind – Glücksspiel begegnet man überall. Doch auch in anderen Bereichen ist Glückspiel allgegenwärtig. In Zeitungen z.B. werben Spielotheken und Casinos oder suchen Mitarbeiter für ihre Standorte. Einer der größten Bereiche ist aber wohl das World Wide Web. Nirgendwo sonst ist das Glücksspiel und mit Ihm auch die sogenannten Onlinecasinos so gegenwärtig wie in diesem Medium. Im Internet lassen sich mittlerweile etliche zehntausend Internet-Casinos finden. Und täglich werden es mehr.

Ein Milliardenmarkt mithilfe des Internets

Mittlerweile ist der Bereich des Glücksspiels alleine in Deutschland ein Milliardenmarkt. Wie hoch die Umsätze der Glücksspielindustrie weltweit sind ist kaum abschätzbar. Fakt ist das hier ein riesiger Markt bedient wird. Diesen Markt gibt es natürlich schon seit hunderten von Jahren, allerdings war er zu früheren Zeiten weitaus kleiner. Sein ganzes Potential konnte der Bereich des Glückspiels erst in den letzten 30 Jahren mit der Entwicklung und Verbreitung des Internets entfalten. Genaugenommen spielten für den Erfolg der Online-Glücksspielindustrie mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle.

Durch die Entwicklung von günstigen Homecomputern wurden Haushalte in die Lage versetzt sich einen Computer zuzulegen.

Durch die Verbreitung des Internets hatten Haushalte die über einen PC verfügten die Möglichkeit aus aller Welt Nachrichten, Angebote und Spielmöglichkeiten zu empfangen.

Diese zwei Faktoren sorgten dafür, dass Glücksspiele quasi ins heimische Wohnzimmer der Endverbraucher gelangen konnten.

Interessanterweise führte diese Entwicklung zu einem starken Konkurrenzkampf unter den Glücksspielanbietern. Da die Onlinecasinos sozusagen direkt an den Verbraucher gehen braucht dieser – zumindest theoretisch – keine langen Wege und umfangreiche Vorbereitungen um einen Abend in einer Spielbank zu verbringen. Selbst der Gang ins nächste Wettbüro wird überflüssig, wenn man seine Wetten auch bequem per Smartphone platzieren kann. Für die stationären Casinos, Spielbanken und Spielotheken eine Katastrophe. Um den drohenden Kundenschwund zu begegnen setzen diese darum vielerorts auf ein verbessertes Ambiente, günstige Eintritte und ein möglichst vielfältiges Rahmenprogramm wie zum Beispiel Pokerturniere oder Wett-Partys. Trotzdem machen Ihnen vielerorts die Online-Casinos das Leben schwer. Renommierte Online-Casinos wie NetBet bieten oftmals ebenfalls hochkaratige Pokerturniere die dann sogar noch international ausgetragen werden. Zudem kann ein online casino mit einem weitaus größeren Angebot an Spielmöglichkeiten aufwarten. Das macht es herkömmlichen Spielotheken und Spielbanken schwer auf Dauer gegen die übermächtige Konkurrenz zu bestehen. Doch nicht nur zwischen örtlichen Spielbanken und Online-Casinos tobt der Konkurrenzkampf. Auch sehr viele Online-Casinos führen einen beständigen Kampf ums Überleben. Schuld daran ist die Internationalisierung die es zum Beispiel Internet-Casinos aus den Vereinigten Staaten problemlos ermöglicht auch in Europa mit ihrem Angebot aktiv zu werden.

Konkurrenzkampf beim Glücksspiel

Man kann sagen das ein gnadenloser Konkurrenzkampf im Bereich des Glücksspiels tobt. Wie weit herkömmliche Casinos in der Lage sein werden hier zu bestehen wird die Zeit zeigen. Klar dürfte indes sein das ein Großteil der Spielotheken im Zuge dieser Entwicklung wohl schließen werden und auch viele Online-Casinos werden auf Dauer wohl nicht bestehen können. Unternehmen wie das Online-casino NetBet haben hier – im Gegensatz zu vielen Konkurrenten – aber aufgrund ihres Angebotsvielfalt sehr gute Chancen. Ebenso gesichert sind wohl die staatlich lizensierten Casinos und großen Spielbanken. Doch was es heißt, wenn vielerorts Spielotheken schließen müssen wird man erst dann schmerzhaft erfahren, wenn Arbeitsplätze wegfallen und Gemeinden über Steuerausfälle klagen. Sicherlich eine Entwicklung die gerade kleinen Gemeinden kaum gefallen dürfte. Hier ist die Politik gefordert Mittel und Wege zu finden um die Balance zu wahren und Unternehmen aus dem Bereich der Glücksspielindustrie zu schützen.