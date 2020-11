Kryptowährungen – die Wahl des richtigen Online-Brokers

Der rasante Aufstieg des Bitcoins seit 2009 ist noch immer unaufhaltbar. Mittlerweile gibt es noch viele weitere Kryptowährungen, die sich an der Börse, langfristig gesehen, bezahlt machen. Außerdem sind Kryptowährungen sehr volatil, weswegen Sie hier mit dem richtigen Broker hohe Renditen erzielen können. Bitcoin legte im letzten Jahr 90 % an Gewinn zu. Da die Kryptowährungen aber auch immer beliebter werden, gibt es immer mehr Cyberkriminalität. Der richtige Broker schützt Sie davor.

Wozu lohnt sich überhaupt der Handel mit Kryptowährungen?

Die Investition in die Spekulation oder in den Kauf von Bitcoins und Co hat viele Vorteile. Besonders das elektronische Wallet ist für die meisten Nutzer am wichtigsten. Denn Sie können in vielen Portalen viel einfacher, sicherer und vor allem anonym Ein- und Auszahlungen leisten. Dieses eignet sich z. B. perfekt, wenn Sie online-Shopping bei Amazon betreiben wollen. Oder wenn Sie anonym in einem Online-Casino wie bei Mr Green Sportwetten tätigen wollen, oder steuerfrei Funds an der Börse handeln möchten.

Kryptowährungen unterstehen nämlich nicht wie Aktien oder Indizes der Regulierung der Banken. Daher ist ihr Kurs frei und hängt nicht mit einer bestimmten Währung oder der Politik eines Landes zusammen. Außerdem können Kryptowährungen an sieben Tagen in der Woche gehandelt werden und eignen sich auch hervorragend für den Day Trade.

Der richtige Online-Broker gewährt Sicherheit

Um dieses wertvolle elektronische Wallet zu schützen, müssen Sie zunächst einen geeigneten Online-Broker finden. Dabei ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass Sie sich für einen lizenzierten Anbieter entscheiden.

Woran erkennt man einen Online-Broker mit einer europäischen oder deutschen Lizenz?

Nicht nur die Lizenz spielt eine Rolle, sondern auch der Firmensitz. Dass beides im rechtlichen Bereich der Europäischen Union liegt, ist deshalb so wichtig, da daher der Online-Broker automatisch dem geltenden EU-Recht für Handel und Finanzen unterliegt. Um so eine Lizenz zu erhalten, müssen die Online-Broker viele Hürden und Kontrollen auf sich nehmen, und tun dies in der Regel nur, wenn sie tatsächlich ehrlich und seriös arbeiten. Denn durch die Lizenz wird ihr gesamter Arbeitsablauf reguliert und einer inländischen Behörde unterstellt. Diese Kontrollinstanzen überprüfen sowohl Ein- und Auszahlungen als auch Gewinne und Transaktionen.

Damit wird ständig gewährleistet, dass der Online-Broker tatsächlich über das ihm zustehende Geld verfügt, es nicht auf ausländische Konten überträgt und in Ihrem Sinne bestmöglich verwaltet. Zusätzlich ist der Online-Broker verpflichtet, Ihre finanziellen Anlagen auf Treuhandkonten zu sichern, sodass Sie vor einer Insolvenz des Anbieters geschützt sind und nicht belangt werden können. Außerdem gewährt die Regulierung einen Verbraucherschutz. Sollten Sie jemals rechtliche Probleme mit dem Online-Broker haben, so ist das Recht aufseiten der Konsumenten.

Was muss der richtige Online-Broker noch bieten?

Neben der Lizenz erkennen Sie auch noch an weiteren Faktoren, dass der Online-Broker es ernst mit Ihrem Geld meint und nur die besten Interessen im Sinn hat: