Neue Casinos am laufenden Band – Sechs „Must-Haves“ eines wirklich guten Casinos

Während der Markt an physikalischen Casinos überschaubar ist und neue Casinos oft Monate zuvor an großen Baustellen zu erkennen sind, ist der online-Casino-Markt ständig in Bewegung. Nahezu im Wochentakt tauchen neue online Casinos auf und Alte ab. Ohne die passende Übersicht verliert jeder Spieler schnell den Durchblick.

Aber keine Sorge, waren früher alle Casinos fein säuberlich im Telefonbuch (aus Papier) nachzulesen, übernimmt diese Aufgabe heute das Internet (auch im Hosentaschenformat erhältlich).

Zugang zum Internet scheint heutzutage so selbstverständlich wie Zugang zu Nahrung und sauberem Wasser und genauso ist es zu einer Plattform für Geschäfte geworden. Online Casinos sind Geschäftsmodelle wie viele andere und wie in anderen Branchen auch gibt es gute Unternehmen und weniger gute.

Gerade neue Casinos locken mit immer besseren Angeboten – Kann ich ihnen trauen?

Für Gäste eines Online Casinos „ist es oft schwierig bis unmöglich zu erkennen, [welche Online Casinos] verlässlich sind und welche nicht“, schreibt casionospielen.de und ergänzt: „Zumindest ist es so lange schwierig, bis es zu spät ist.“

Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt es Casino-Tester, die dafür sorgen, dass Sie keine negativen Erfahrungen machen müssen. Der Blick ins Internet kann Ihnen im Zweifelsfall viel Nerven, Zeit und Geld ersparen.

Besonders neue Casinos werben mit verlockenden Angeboten, was jedoch im Geschäftsleben nicht ungewöhnlich ist. Auch ein neu eröffneter Laden bietet besondere Eröffnungsrabatte, daher sind diese Angebote nicht grundlegend schlecht.

Nicht nur besondere Angebote, Promotionen oder Boni sind essenzieller Bestandteil eines guten neuen Online Casinos, sondern auch ein benutzerfreundliches Layout und neue Spiele als Alleinstellungsmerkmal in einem bereits gesättigten Markt. Denn im Gegensatz zu physischen Casinos haben neue Online Casinos keine feuerpolizeiliche Auflage bezüglich der anwesenden Spieler und können so rein theoretisch beliebig viele Spieler aufnehmen.

Höher, schneller, weiter – schöner, bunter, aufregender

Jedes neue Online Casino bringt neue Ideen mit sich und versucht schöner, bunter, aufregender zu sein als die Konkurrenz. Zudem entwickeln sich Grafik und Software ständig weiter, sodass man heute schon Unterschiede darin sehen kann, wie „modern“ ein Online Casino aussieht.

Hinter der Fassade voller bunter, blinkender Lichter, lohnt sich ein Blick darauf, welche Vor- und Nachteile für bzw. gegen ein neues Online Casino sprechen und welche besonderen Features ein Casino vom anderen unterscheidet.

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf folgende sechs Punkte gelegt werden:

Gültige Lizenz einer offiziellen Behörde

Sollte ein neues Casino weder eine deutsche noch eine europäische Lizenz haben, ist es in Deutschland illegal! Was einfach klingt, lässt sich leider nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Betrüger arbeiten oft mit täuschend echt aussehende Kopien von Logos und/oder hinter nichtssagenden Formulierungen.

Breites und faires Angebot

Wer im Markt auf ein Nischenprodukt setzt, kann erfolgreich sein, muss es aber nicht. Um das unternehmerische Risiko zu minimieren, und weil viele Casinospiele auf ein und demselben Prinzip basieren, wäre es höchst verdächtig, wenn ein neues Casino lediglich ein Spiel anbietet.

Allgemein anerkannte, hochwertige Software

Während im physikalischen Casino mit gezinkten Karten und manipulierten Würfeln geschummelt wird, übernimmt im Online Casino die Software diese Rolle. Mit anderen Worten: Wer diese Software kontrolliert, kontrolliert auch das Ergebnis.

Um zu verhindern, dass Casinos betrügerische Software verwenden, prüfen Institutionen wie eCOGRA (eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance) oder Microgaming regelmäßig die größten Anbieter. Ihre Logos auf der Webseite des Casinos bedeuten hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Online-Casinos die mit geprüfter Software wie dem RNG (Random Number Generator) arbeiten, garantieren die Sicherheit unabhängiger Zufallsgeneratoren.

Durchsichtige Boni und Promotionen

Das Internet kennt keine Grenzen und kann ebenso verwirrend sein wie Wörter. Bietet ein neues Online Casino zwar unglaubliche Boni aber verpackt sie in völlig unverständliche Sätze, wird kein Spieler sie in Anspruch nehmen. Andererseits können die schönsten Wörter auch die unvorteilhaftesten Boni schmackhaft machen.

Neue Boni müssen daher nicht nur klar verständlich, sondern auch durchsichtig sein. Welche Voraussetzungen Spieler mitbringen und welche Bedingungen sie erfüllen müssen, um in den Genuss eines Boni zu kommen, muss klar verständlich sein.

Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten

Beim Thema Geld wird der deutsche Michel sensibel und das ist gut so. Ein seriöses Casino – egal ob physikalisch oder online – wird sich nicht auf eine Zahlungsmethode beschränken. Neben PayPal und Überweisungen gibt es eine Reihe weiterer seriöser Zahlungsdienstleister und auch Kryptowährungen werden immer beliebter. Ist der (einzige) angebotene Zahlungsdienstleister jedoch unbekannt, ist größte Vorsicht angebracht.

Beste Auszahlungsraten

Neben verschiedenen Boni hat jedes Casino auch unterschiedliche Auszahlungsbedingungen und -raten aber nicht jedes Casino bietet dem Spieler das optimale Erlebnis. Wer spielt, möchte oft das Beste aus seinem Geld machen, behält das Casino dann jedoch den Löwenanteil für sich, haben die Spieler nicht nur ihr Geld verloren, sondern auch die Lust – und das Casino letztendlich Kunden.