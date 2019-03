Neues über funktionierende Nahrungsergänzungsmittel oder Unterstützung der körpereigenen Zellschutz-Funktionen über Glutathion

Nahrungsergänzungsmittel aus sekundären Pflanzenstoffen

Sekundäre Pflanzenstoffe zählen laut der Wissenschaft nicht zu den Nährstoffen, die essenziell für den menschlichen Organismus sind. Das heißt, dass sämtliche Prozesse im Körper auch ohne sie stattfinden können. Dennoch sollten sie keinesfalls außer Acht gelassen werden. Obwohl sie nicht essenziell für den Menschen sind, besitzen sie eine Vielzahl positiver Eigenschaften. So wirken sie sich insbesondere positiv auf unterschiedlichste Stoffwechselprozesse aus. Wer möglichst gesund leben möchte, der kann sekundäre Pflanzenstoffe bewusst in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen, um den Körper sowie die eigene Vitalität zu unterstützen.

Derzeit steht bei der Nahrungsergänzung der Wirkstoff Quercetin besonders im Fokus. Studien konnten belegen, dass die regelmäßige Aufnahme des Polyphenols Quercetin vielfältige positive Eigenschaften fördert. So wirkt sich der Nährstoff unter anderem positiv bei Entzündungen aus, stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung.

Zellschutz dank Glutathion

Wie auch Quercetin ist Glutathion wahrscheinlich nur den wenigsten Menschen bekannt. Dabei ist das Tripeptid, das aus drei verschiedenen Aminosäuren besteht, eines der wichtigsten Moleküle im menschlichen Körper, wie Wissenschaftler im Verlauf von mehreren Jahrzehnten nachweisen konnten. Entscheidend für diese Einstufung ist die Wirkung von Glutathion auf unterschiedlichste Schutzmechanismen. Insbesondere in der Leber sowie den Nieren ist Glutathion anzutreffen. Toxische Stoffe, wie sie durch äußere Einflüsse in den Körper gelangen, werden dort durch das Tripeptid neutralisiert. Somit hilft der Nährstoff dabei, den Körper auf natürliche Weise zu entgiften. Darüber hinaus hilft Glutathion dabei, freie Radikale zu binden und diese unschädlich zu machen. Entsprechende Effekte finden sich im gesamten menschlichen Körper.

Problematisch ist jedoch die ausreichende Zufuhr von Glutathion. Aufgrund der ungesunden Ernährungsweise, die viele Menschen pflegen, ist der Bedarf des Nährstoffes nicht immer gedeckt. Zwar ist der Nährstoff in vielen pflanzlichen Lebensmitteln wie Brokkoli, Zwiebeln oder Knoblauch enthalten, jedoch werden entsprechende Lebensmittel meist zu selten konsumiert, um den Bedarf zu decken. In etwaigen Fällen kann eine externe Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein. Glutathion als Nahrungsergänzungsmittel wird insbesondere mit zunehmenden Alter immer wichtiger. Bereits ab einem Alter von etwa 45 Jahren verschlechtert sich die Eigensynthese. In der Folge kann die Schutzfunktion nicht dauerhaft aufrechterhalten werden.