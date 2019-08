Ohne Moos nichts los – Warum sich der Blick auf Lizenzen von Online-Casinos lohnt

Die rasante Entwicklung der Technik ermöglicht immer neue Nutzungsformen – auch im Glücksspiel. Mussten früher Casinos zu Fuß aufgesucht werden, reicht heute der Griff in die Hosentasche. Eines ist jedoch im Laufe der Jahre gleich geblieben: Betrüger finden immer einen Weg. Sie zu erkennen und zu meiden, ist der Schlüssel, um seine Lieblingsspiele zu genießen.

Immer mehr Online-Casinos locken Spieler mit immer neuen Spielen, Boni oder mit cleverem Marketing. Nicht immer steckt jedoch eine seriöse Firma dahinter, denn in Deutschland brauchen Casinos eine offizielle Lizenz vom Land. Das gilt auch für Online-Casinos.

Sicherheit ist das A und O eines Casinos. Schreckten früher ein gut ausgebildetes Sicherheitsteam und ein schwerer Tresor die meisten Betrüger ab, sind heute Firewalls und Datenschützer die Hüter der Sicherheit. Noch bevor Sie sich für ein Casino entscheiden und registrieren, lohnt es sich einen Blick auf diese Aspekte zu werfen.

Wie erkenne ich ein seriöses Casino?

Erkundigen Sie sich vor der Registrierung, wie das gewählte Casino ihre persönlichen Daten verwenden will. Wie werden sie gespeichert? Werden sie an Dritte gesendet? Zu welchen Zwecken werden sie erhoben? Finden Sie auf alle diese Fragen beruhigende Antworten, können Sie das Spielen genießen, aber Vorsicht, manchmal steckt der Teufel im Kleingedruckten.

Neben entsprechenden Datenschutzrichtlinien können auch Online-Casinos technische Maßnahmen ergreifen, um sich und die Spieler zu schützen. Firewalls, Virenschutz und die Zusammenarbeit mit lizenzierten Partnern sind zwar teuer, zahlen sich letztendlich aus – denn ohne sie werden keine offiziellen Lizenzen vergeben und ohne Lizenz darf kein Casino in Deutschland betrieben werden.

Wo große Gewinne locken, versuchen Menschen gern zu betrügen, weswegen Casinos besonders darauf achten müssen, dass sie keine gezinkten Karten, Würfel oder Kugeln verwenden. Obwohl in der virtuellen Welt niemand ein fünftes Ass im Ärmel haben kann, ist eine Manipulation nicht unmöglich.

Online-Casinos die mit geprüfter Software wie dem RNG (Random Number Generator) arbeiten, garantieren die Sicherheit unabhängiger Zufallsgeneratoren. Die RNG-Software wird regelmäßig durch Institutionen wie eCOGRA (eCommerce Online Gaming Regulation and Assuranc) oder Microgaming geprüft. Ihre Logos auf der Webseite des Casinos bedeuten hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Glücksspiellizenzen in Deutschland

Online-Casinos ohne Lizenz operieren in Deutschland illegal, nur, dass sie verboten sind, heißt jedoch nicht, dass sie nicht existieren. Um sicherzugehen, sollten Sie neben den Datenschutzbestimmungen auch einen Blick auf die Lizenz werfen. Sollten Sie auf der Webseite keine Angaben zu einer Lizenz finden, fragen sie den Kunden-Support. Sollte der nicht oder unzureichend reagieren, lassen Sie die Finger von dieser Webseite. Gute Online-Casinos kümmern sich hervorragend um ihre Kunden.

Aber auch wenn eine Lizenz vorhanden ist, lohnt ein zweiter Blick. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Casinos in Deutschland und Österreich gliedern sich hauptsächlich in drei Bereiche: Überwachung durch Finanzbehörden, Zutrittskontrollen und den Spielerschutz. Wie die einzelnen Punkte geregelt sind, liegt jedoch in den Händen der Bundesländer. 2008 gab es einen ersten Glücksspielstaatsvertrag, der einheitliche Länderregelungen vorsah, 2012 ersetzte der überarbeitete Glücksspieländerungsstaatsvertrag die bestehenden Regeln.

Private Anbieter befinden sich jedoch rechtlich gesehen oft in einer Grauzone, da einige Lizenzen aus der ehemaligen DDR auch heute noch gültig sind oder legale Lizenzen aus anderen Mitgliedsstaaten der EU existieren. Da im Internet Landesgrenzen zur Nebensache verschwimmen, lohnt sich nicht nur ein Blick auf die angebotenen Spiele und Boni, sondern auch auf die dahinter stehende Rechtsordnung, denn nicht jedes in Deutschland betriebene Casino fußt auf deutschem Recht. Um ein Online-Casino in Deutschland legal zu betreiben, reicht jedoch auch eine europäische Lizenz. Die häufigsten Lizenzgeber sind Malta oder Gibraltar.

Gerade wenn es um rechtliche Grundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen oder die Ein- und Auszahlungsgrenzen von Online-Casinos geht, wird es schnell langweilig. Empfehlenswert ist es zudem auf die verschiedenen Zahlungsmethoden zu schauen. Neben den Klassikern Überweisung oder Kreditkarte bieten immer mehr Casinos Zahlung via PayPal oder sogar mit Bitcoin an – wobei jede Methode wiederum eigenen Sicherheitsrichtlinien und gegebenenfalls bestimmten Bedingungen unterliegen.