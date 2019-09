Ohne Ticket-Stress zum persönlichen Lieblings-Event, egal ob in London oder New York

Eine Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt, heißt es. Ihre Lieblingsveranstaltung beginnt jedoch mit dem Ticketkauf. Egal ob Sportereignis, klassisches Konzert oder Musikfestival, die Vorbereitungen kosten oft (viel) mehr Zeit, als das eigentliche Event. Warum eigentlich? Man könnte meinen, je größer die Veranstaltung, desto größer der Aufwand. Nicht nur für die Künstler.

Natürlich muss man für ein Konzert in der Dorfkirche meist weder lange anstehen noch Unsummen für ein Ticket ausgeben, aber es ist eben „nur“ ein Konzert in der Dorfkirche. Verstehen Sie es bitte nicht falsch, aber die LA Lakers, der Circque Du Soleil oder ein Musical am Broadway spielt in einer anderen Liga.

Selbst wenn man den Aufwand für die Reise nach London, New York oder Los Angeles außer Acht lässt, sind die Vorbereitungen für eine derartige Veranstaltung enorm: Veranstaltung suchen. Verkäufer finden. Ticket aussuchen und bezahlen. Und was ist, wenn die Tickets nicht rechtzeitig ankommen? Wenn doch nur alles so einfach wäre wie in der Dorfkirche …

Hallo Ticket

Zumindest um einige Schritte kommen Sie nicht herum, wenn Sie zu einem Großevent in London oder den Vereinigten Staaten möchten, aber es geht auch einfacher. Die Online-Plattform hellotickets übernimmt für Sie alle aufwendigen Vorbereitungen. Alles, was Sie wissen müssen, ist, wann Sie wo sind. Alles Weitere erledigt die Suchfunktion der Webseite. Ticket suchen, bezahlen, fertig. So einfach kann es gehen.

Ganz ohne Vorbereitung ist es natürlich auch hier nicht getan, aber die online-Plattform kann Ihnen einige Lasten von den Schultern nehmen. Während Sie am Ticket-Center oft weder ein elektronisches noch ein ausgedrucktes Ticket erhalten, bekommen Sie bei hellotickets Ihre Eintrittskarte oft direkt im Anschluss des Kaufes – entweder als PDF oder sogar direkt aufs Smartphone. Sollten Sie einmal schon unterwegs sein, haben Sie es so immer dabei und können es notfalls vor Ort ausdrucken lassen.

Egal wo oder wie groß Ihre Wunschveranstaltung ist, hellotickets garantiert, dass Sie, je nach Typ des Tickets „dieses entweder direkt nach der Kaufabwicklung oder spätestens am Tag der Veranstaltung“ erhalten. Auch für den Fall es einmal Probleme geben sollte, stehen Ihnen die Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Hilfe.

Was wäre, wenn …?

Das ist eine gute Frage. Zu Hause gehen Sie einfach eine Woche später in die Kirche. Auf die Schnelle nach New York fliegen ist jedoch nicht ohne Aufwand machbar – doch genau das, wollten wir ja vermeiden. Gerade bei internationalen Events lassen sich Tickets nicht ohne weiteres stornieren, doch es gibt auch andere Fälle.

Gerade bei Sportveranstaltungen sind es manchmal die stornierten Tickets, die Ihnen ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen. Warum? Oft kaufen sich Fans aus der Region Saisonkarten für die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft, können jedoch nicht jedes Wochenende im Stadion sein. Ein Anruf beim Veranstalter genügt, sodass ihr Platz an andere vergeben werden kann. Daher sollten Sie sich nicht unnötig wundern, wenn auf Ihrer Eintrittskarte ein fremder Name oder auch ein anderer Preis steht. Sind Sie sich unsicher, können Sie jedoch jederzeit nachfragen.

Für den unerfreulichen Fall, dass alle Vorbereitung umsonst waren, die Veranstaltung ins Wasser fällt oder Sie Ihre Reise aus unvorhersehbaren Gründen nicht antreten können, ist nichts verloren. Im Falle einer Verschiebung des Events müssen Papier-Tickets mit festem Datum oft ausgetauscht werden, was erneutes Warten und Unsicherheit bedeutet. Dem digitalen Ticket kann per Computer ohne viel Aufwand ein Nachholtermin zugewiesen werden, wodurch es seine Gültigkeit behält.

Sollten Sie aufgrund der Verschiebung nicht mehr teilnehmen können, weil Sie schon wieder zu Hause sind oder eine andere Veranstaltung haben, kümmert sich hellotickets um die Rückerstattung, sodass Sie beispielsweise ganz spontan in die Dorfkirche gehen oder das nächste Event planen können.