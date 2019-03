Pünktlich zu Formel 1 und Co.: Fit für Sportwetten

Fast auf jeden Sport können Wetten abgeschlossen werden

Heutzutage ist es möglich, auf so gut wie jede Sportart zu wetten. Natürlich sind manche Sportarten dominanter als andere, ein guter Wettanbieter hat aber stets eine breite Auswahl an Sportarten, auf die gewettet werden kann. Das meiste Wettaufkommen ist selbstverständlich im Bereich Herren-Fußball zu finden. Ob Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League oder Weltmeisterschaft – es finden sich zu praktisch jedem Turnier Wetten. Vor allem, wenn die Tabellenführung in der Bundesliga zum Beginn der Rückrunde noch derart eng ist, sind Wetten schnell platziert. Und das nicht zuletzt, um die liebste Mannschaft zu unterstützen. Übrigens lockt nicht nur der Herren-Fußball Wettfreudige an: In diesem Jahr spielen die deutschen Damen eine Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich, auf die selbstverständlich auch gewettet werden kann! Neben Fußball gibt es viele weitere für Wetten beliebte Sportarten:

Basketball

Handball

Darts

Wintersport

Motorsport

Boxen

Volleyball

Auch sportliche Großereignisse wie die Olympischen Spiele (Sommer wie Winter) stehen im Zentrum vieler Wettanbieter. Neben den klassischen Sportarten nehmen immer mehr Wettanbieter auch Wetten auf sogenannte E-Sports, also sportliche Wettkämpfe im Bereich der Computerspiele, an. Diese Sportarten haben sich als Antwort auf die Digitalisierung herauskristallisiert. Gute Wettanbieter haben etwa 20 bis 30 verschiedene Sportarten im Programm. Dazu zählen natürlich Nischensportarten ebenso wie der klassische Breitensport.

Online oder offline wetten?

Früher mussten Menschen, die wetten wollten, in ein Wettbüro oder direkt an den Ort des Sportereignisses gehen und dort ihre Wette platzieren. Sie konnten dann live verfolgen, ob das gewünschte Ereignis eintritt und sich ihren etwaigen Gewinn direkt abholen. Heute ist das nicht mehr nötig. Seit einigen Jahren ist es möglich, online bei vielen verschiedenen Anbietern wie sportwettentest.net Wetten zu platzieren. Auch online können Wettende den Spielausgang live mitverfolgen und bekommen den Gewinn dann direkt auf ihr virtuelles Konto beim Wettanbieter ausgezahlt. Der große Vorteil von Online-Wetten ist, dass der Wettende ortsunabhängig ist. Die meisten Portale arbeiten inzwischen mit mobilen Apps, von denen aus ganz einfach per Smartphone gewettet werden kann. Mit wenigen Klicks ist ein Profil erstellt und schon können Nutzer die ersten Wetten abschließen.

Achtung: Sowohl im stationären Wettbüro als auch bei Online-Wetten gilt, dass alle Nutzer über 18 Jahre alt sein müssen. Diese und weitere gesetzliche Regelungen zum Glücksspiel finden sich im Glücksspielstaatsvertrag.

Das stationäre Wettbüro bietet für Nutzer den Vorteil, dass sie ihren Gewinn in vielen Fällen als Bargeld sofort erhalten können. Je nach Höhe des Gewinns kann die Summe auch als Überweisung auf ein Bankkonto oder als Scheck erfolgen. In Online Wettbüros kommt es häufig vor, dass Nutzer den Gewinn als virtuelles Spielgeld auf ihr Kundenkonto gutgeschrieben bekommen. Natürlich ist es möglich, sich diesen Gewinn auszahlen zu lassen – allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, mit dem gewonnenen Geld weiter zu wetten, sehr hoch.

Grundsätzlich muss jeder, der wetten möchte, selbst entscheiden, welche Form ihm mehr zusagt. Manche Menschen mögen das persönliche Gespräch im Wettbüro, andere wollen zeit- und ortsunabhängig ihre Wetten platzieren. Stets ist auf die Seriosität des Wettbüros zu achten.

Grundsätzliche Tipps und Tricks

Sportwetten fallen unter das Glücksspiel. Das bedeutet, dass keine Strategie existiert, die zu 100 Prozent zum Sieg verhilft. Erfahrene Wettfreunde setzen dennoch auf spezielle Taktiken, um den Gewinn möglichst zu maximieren. Einige grundlegende Dinge sollten auch Anfänger beachten, um nicht ihr gesamtes Vermögen zu verwetten: