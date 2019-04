Rien ne va plus – die beliebtesten Online-Casino-Games

Dazu muss man sich lediglich im Casino anmelden, ein Profil erstellen und sein Startkapital laden. Anschließend kann man entweder gegen einen Computer spielen oder an einem realen Spiel via Live-Stream teilnehmen. Es gibt ein paar besonders beliebte Online-Casino-Games.

Roulette, Poker, Blackjack und Baccarat – klassische Online-Casino-Games

Die Online-Casinos lehnen sich mit ihrem Angebot natürlich stark an die Spielmöglichkeiten einer stationären Spielbank an. Seit jeher werden in solchen Casinos mitunter hohe Summen bei verschiedenen Tischspielen gesetzt. Besonders häufig nutzen die Gäste Karten beziehungsweise Würfel oder lassen die Kugel beim Roulette entscheiden, ob ihnen das Glück hold ist. Genauso kann man sein Geld im Online-Casino beim Roulette, Poker, Blackjack oder Baccarat vermehren oder verlieren.

Erstaunlicherweise ist nicht Poker das meistgespielte Online-Casino-Game, sondern Blackjack. Der Grund liegt darin, dass nicht nur das Glück über Gewinnen oder Verlieren entscheidet, sondern vor allem die Strategie des Spielers. Ebenfalls ein beliebtes Online-Casino-Game ist Live-Roulette, bei dem man als Spieler über das Internet an einem echten Spieltisch mitspielt und über das Online-Casino sein Geld setzen kann. Inzwischen werden alle hier genannten Spiele als Live-Varianten im Online-Casino angeboten.

Online-Poker in seiner ganzen Bandbreite

Knapp dahinter reiht sich das Videopoker ein. Neben der großen Vielfalt an realen Pokervarianten erfreut sich auch die virtuelle Variante großer Beliebtheit. Viele Online-Casinos bieten diese Art Poker, bei der man gegen einen Spielautomaten antritt und das beste Fünfer-Blatt zum Gewinnen braucht, an. Darüber hinaus kann der Spieler wählen, welche Art von Poker er spielen möchte. Zur Verfügung stehen meist:

Texas Holdem

Showdown Poker

Bonus Poker

Cash Climb Poker

Flush Bonus Poker

Jackpot Poker

Triple Ace Poker

Joker Poker

Eine noch relativ neue Variante ist das Pokern per Live-Stream, bei dem man von seinem Computer aus gegen reale Gegner spielt. Wer Online-Casino-Games spielt und Echtgeld setzt, sollte sich vorher genau über die Spielregeln zu den einzelnen Games informieren. Nur mit umfassendem Wissen kann man langfristig gewinnen und seinen Einsatz vervielfachen.

Bei Online-Casino-Games muss es nicht immer um Geld gehen

Viele glauben, dass man im Online-Casino nur spielen kann, wenn man Geld setzt. Das Setzen von Geldbeträgen ist zwar möglich und wird von den Casinos gefördert, weil sie davon leben. Es gibt aber auch sogenannte Gratis-Casinos im Internet, in denen den Spielern eine ganze Reihe von Games zur Verfügung stehen, die sie ohne Einsatz spielen können. Solche Games tragen dann Namen wie Explodia Maxi play, Demi Gods II, Ramses Book oder Take 5. In solchen Gratis-Casinos finden sich bis zu 100 Games, bei denen es sich oft um sogenannte Slot-Games beziehungsweise Automatenspiele handelt. Sie werden genau so gespielt, wie in einem normalen Online-Casino, nur ohne echten Einsatz. Mit solchen Spielen können sich die Gamer ohne das Risiko messen, ihr Geld zu verlieren.

Automatenspiele im Online-Casino – Fruity Mania, Golden Ticket, Golden Legend und Co.

Neben den Tischspielen mit Karten, Würfeln oder Kugel bieten Online-Casinos auch das virtuelle Spiel an Spielautomaten an. Dabei geht es meist darum, eine gewisse Anzahl von gleichen Symbolen zu erspielen. Für diese gibt es dann Geld oder Boni in anderer Form. Die Besonderheit besteht darin, dass man Spiele wir Fruity Mania, Golden Legend oder Golden Ticket ohne den Einsatz von Echtgeld spielen kann. Es werden allerdings auch Spiele angeboten, bei denen man echtes Geld setzt. Zu den beliebtesten Online-Casino-Games gehören in diesem Bereich beispielsweise:

Wheel of Fortune

Thunderstruck II

Triple Diamond

Flaming Hot

Mega Fortune

Book of Ra Deluxe

Avalon II

Starburst

Für diese Spiele gilt, dass es hauptsächlich auf das Glück ankommt. Um diesem auf die Sprünge zu helfen, kann man sich trotzdem bestimmte Strategien zurechtlegen, die die Gewinnchancen steigern. Echte Profis spielen beispielsweise nur Spiele, bei denen die Auszahlungsquoten sehr hoch sind und bei denen sie detailliertes Wissen zu den sogenannten Gewinnlinien haben. Deutsche Online-Medien informieren regelmäßig über das Thema Online-Casino-Games, stellen Neuheiten und besonders beliebte Casino-Games vor oder veröffentlichen Vergleiche zu Online-Casinos aus verschiedenen Ländern. Vor allen neue Casino-Online-Games sind dabei von großer Wichtigkeit, denn die Spieler wünschen sich Abwechslung.

Neue Casino-Online-Games

Online-Gamer wünschen sich vor allem eines, immer neue und noch spannendere Online-Games. Die Entwickler solcher Spiele überlegen sich ständig neue Games, die dann in den verschiedenen Online-Casinos zur Verfügung stehen. Zu den neusten Online-Casino-Games gehören Spiele mit so klangvollen Namen wie:

Treasure Horse

Book of Dead

Queens Day Tilt

Hot Shot Progressive

Ecuador Gold

Hot Fruits 20

Dolphin Gold

Stellar Jackpots Silver Lion

Solche Spiele zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass sie dem Spieler hohe Gewinne bescheren können, sondern auch dadurch, dass sie spannende Geschichte erzählen und optisch immer weiter optimiert werden. Die Grafiken solcher Online-Casino-Games erfüllen höchste Anforderungen, wodurch sie natürlich für die Spieler noch interessanter sind. Mithilfe einer fesselnden Geschichte wird der Gamer zusätzlich motiviert, das Spiel möglichst lange zu spielen. Langweilige und grafisch wenig reizvolle Online-Games werden meistens nicht sehr häufig gespielt. Letztlich müssen Optik, Story und Gewinnchance eine Einheit bilden.

Exkurs: Bezüglich der Erlaubnis für solche Online-Casino-Games berichten Medien regelmäßig. Tatsächlich ist es für Online-Gamer sinnvoll, sich über die rechtliche Situation in Deutschland zu informieren. Im Augenblick sind zwar lediglich Pferde- bzw. Sportwetten gestattet, die entsprechende Gesetzgebung ist allerdings nicht eindeutig, weil in der Europäischen Union andere Regeln gelten, nach denen Online-Casinos zulässig sind. Um hier kein Risiko einzugehen, wird dazu geraten, sich die erspielten Gewinne immer zeitnah auszahlen zu lassen. Wird ein Online-Casino nämlich zwangsweise geschlossen, ist das Guthaben in der Regel verloren.