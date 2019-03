Roulette oder Blackjack: Wo sind Ihre Chancen am besten?

Apropos gewinnen. Natürlich haben alle Glücksspiele einen kleinen Vorteil zugunsten der Bank, doch zumindest beim Blackjack gab es eine Strategie, bei der der Spieler im Vorteil war. Beim Roulette gibt es dafür eine fast 100-prozentige Gewinnstrategie, vorausgesetzt es gibt keine Limits.

Alles oder nichts und die grüne Null

Beim Roulette spielen, egal ob online oder im Casino, gibt es zwei grundlegende Spielvarianten, das europäische oder französische Roulette und das amerikanische Roulette. Während in Europa seit 1841 nur mit einer einfachen Null gespielt wird, ist die Doppel-Null noch heute in amerikanischen Casinos – und beim britischen MI6 – gang und gäbe. Durch die Doppel-Null ist der Bankvorteil in Amerika doppelt so hoch als in Europa, weshalb sich alle weiteren Betrachtungen auf das französische Roulette beziehen.

Im Laufe der Jahre haben sich Spieler unzählige Strategien ausgedacht, um die Bank zu überlisten, viele Spielstrategien erwiesen sich jedoch mehr oder weniger schnell als völlig nutzlos. Es gibt jedoch zwei mathematische Strategien, die einer Betrachtung wert sind:

Spielsysteme mit gleichbleibenden Einsätzen, sogenannter „Masse égale“, geben vor, welche Chance gespielt werden soll. Mathematisch betrachtet ergeben sich bei unendlich vielen Würfen gewisse Gesetzmäßigkeiten, die dem Spieler einen Vorteil verschaffen könnten. In der Realität sind die einzelnen Würfe jedoch völlig unabhängig voneinander und damit jede „Masse égale“-Strategie wertlos.

Einen anderen Ansatz verfolgen die sogenannten Progressionen, Spielstrategien mit steigenden Einsätzen. Dabei erhöhen die Spieler nach jedem Verlust, beziehungsweise Gewinn, ihre Einsätze. Zum Beispiel setzt ein Spieler 100 Euro auf eine einfache Chance – also Rot oder Schwarz, Gerade oder Ungerade oder Niedrig oder Hoch – und verdoppelt seinen Einsatz nach jedem Verlust.

In 18 von 37 Fällen gewinnt der Spieler und erhält seinen Einsatz zurück sowie einen Gewinn in gleicher Höhe, also 200 Euro. In 19 von 37 Fällen – aufgrund der Null – verliert der Spieler 100 Euro. Ist das der Fall, verdoppelt er seinen Einsatz in der nächsten Runde. Gewinnt er nun, erhält er insgesamt 400 Euro zurück. Das entspricht seinem Einsatz aus der ersten UND zweiten Runde und dem entgangenen Gewinn der ersten Runde. Verliert der Spieler auch in der zweiten Runde, muss er seinen Einsatz wiederum verdoppeln. Dies macht er solange, bis er gewinnt. Danach fängt er von vorn an.

Gäbe es keine Null auf dem Roulettetisch, lägen die Gewinnchancen mit dieser Strategie jedes Mal bei 50 Prozent – weder zum Vorteil für die Bank, noch für den Spieler. Die Wahrscheinlichkeitstheorie besagt dann, dass die Chance eines Totalverlustes („nie gewinnen“) gegen Null geht. Die grüne Null im Kessel verschiebt den Vorteil jedoch minimal, sodass der Bankvorteil 2,7 Prozent beträgt. Außerdem kann der Gewinn des Spielers nie seinen ersten Einsatz übersteigen – auch wenn er in der zehnten Spielrunde 102.400 Euro setzt, gewinnt er in Summe lediglich 100 Euro. Zudem haben viele Casinos Höchsteinsätze, sodass es unmöglich ist, diese Strategie unbegrenzt zu verfolgen.

Die beste Strategie beim Roulette heißt also „Alles oder Nichts“: Setze alles auf eine einfache Chance und hoffe auf das Beste. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen liegt bei 48,65 Prozent – egal auf welche einfache Chance man gesetzt hat.

Der niedrigste Bankvorteil aller Glücksspiele ist immer noch ein Bankvorteil

Beim Blackjack ist der Bankvorteil deutlich geringer und mit o,475 Prozent einer der niedrigsten aller Glücksspiele. Jedoch wurde die einzige sichere Gewinnstrategie – das Kartenzählen – durch neue Regeln und Kartenmischmaschinen wertlos. Wurde bis in die 1960er mit lediglich einem Kartendeck aus 52 Karten gespielt, stieg die Zahl später auf vier, beziehungsweise sechs Kartensätze oder 312 Karten. Lagen früher vier Asse auf dem Tisch, betrug die Chance, dass ein weiteres folgt gleich Null, heute sind noch 20 weitere Asse im Spiel.

Auch bei über 300 Karten, ist das Kartenzählen möglich – und übrigens weder in den USA noch in Europa verboten. Neue Kartenschlitten mit automatischen Mischsystemen und das Zurückstecken der Karten nach jedem Spiel haben das Kartenzählen überflüssig gemacht. Zu Beginn jedes Spieles sind die Chancen, für eine bestimmte Karte gleich. Dass bei maximal sieben Spielern und dem Croupier in einem Spiel alle Asse gespielt werden, ist mehr als unwahrscheinlich. Doch auch wenn das Kartenzählen weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit ist, heißt das nicht, dass Casinos enttarnten Kartenzählern kein Hausverbot aussprechen dürfen.