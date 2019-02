Skispringen in Kroatien immer noch eine Nische

In Kroatien gibt es zwar Skisprungschanzen in Delnice, Mrkopalj, Prezid, Skrad und Zagreb, Potenzial konnte man daraus bislang aber nicht schlagen, so dass in der aktuellen Saison mal wieder kein Springer aus Kroatien am Start ist. Da verwundert es auch nicht weiter, dass der bisherige Landesrekord bereits in den 1940er Jahren aufgestellt wurde. Josip Šporer kam damals in Planica in Slowenien auf eine Weite von immerhin 102 Metern. Wenn man sich die heutigen Topweiten der internationalen Springer anschaut, ist das aber so gut wie gar nichts. Der Weltrekord aus dem letzten Jahr, aufgestellt vom Österreicher Stefan Kraft, liegt bspw. bei 253,5 Metern.

Solche Weiten werden natürlich nicht auf den normalen Skisprungschanzen erreicht, sondern in den Skiflug Wettbewerben im bereits erwähnten Planica oder im norwegischen Vikersund, wo der sog. Monsterbakken seit 2010 die größte Skiflugschanze der Welt ist. Die Schanze hat mit einem Neigungswinkel von 40,37 Grad den steilsten Anlauf aller regelmäßig im Weltcup eingesetzten Schanzen und ist jedes Jahr für neue Rekorde gut. Ganze sieben der zehn aktuellen Top Weiten wurden hier aufgestellt.

Auch wenn in Kroatien wie erwähnt Schanzen vorhanden sind, so macht der Skisprung Weltcup bei den Herren als auch bei den Damen um das Land einen Bogen. Verwundern tut das weniger, denn da es einfach keine wettbewerbsfähigen Sportler gibt, ist auch das Interesse der Zuschauer hier nur sehr gering. Allerdings ist Skispringen allgemein in einer kleinen Krise, wenngleich auch die alljährliche Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen (jew. Deutschland), Innsbruck und Bischofshofen (jeweils Österreich) noch immer ein Sporthighlight rund um den Jahreswechsel ist.

Auch in Deutschland hat das Interesse an der Sportart und live wetten nachgelassen. Um die Jahrtausendwende war das Skispringen hierzulande noch auf seinem Höhepunkt und mit Sven Hannawald und Martin Schmitt gab es zwei Springer, die zur absoluten Weltspitze gehört haben. Erreichte Schmitt im Jahr 1999 den Titel „Deutschlands Sportler des Jahres“, folgte Hannawald drei Jahre später. Vor allem die angesprochene Vierschanzentournee war ein mediales Großereignis. Erfolge wie im Jahr 2002, als Sven Hannawald als erster Sportler überhaupt alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee gewinnen konnte, taten ihr Übriges dazu bei.

Nachdem die beiden ihre Karrieren beendet haben bzw. Schmitt nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen konnte, ließ das Interesse der deutschen Öffentlichkeit am Skispringen spürbar nach. Folgende Sportler konnten die Lücke nicht richtig schließen und erst seit kurzem scheint sich das deutsche Team der Skispringer wieder so langsam aber sicher zu finden. So konnten sich Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe bei der jüngsten Vierschanzentournee immerhin die Plätze 2 und 3 sichern. Vielleicht ist das ja der Auftakt einer neu aufkeimende Begeisterung für diese Sportart.