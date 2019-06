So funktioniert Kundengewinnung in der digitalen Welt

Kauf- und Konsumverhalten hat sich durch digitalen Wandel geändert

Kaum eine Revolution hat in den letzten Jahrzehnten eine so starke Umstrukturierung von vielen Bereichen mit sich gebracht, wie das bei dem Internet der Fall ist. Heute ist praktisch alles digital vernetzt und Kommunikation funktioniert auch dank der Erfindung des Mikrochips in Sekundenbruchteilen.

Besonders groß sind die Veränderungen im Bereich des Online-Shoppings und des Online-Konsums durch die Etablierung des Internets ausgefallen. Dadurch, dass Kunden immer und von überall im Netz auf Shopping-Tour gehen können, schnell den günstigsten Preis finden und die Produktvielfalt keine Grenzen kennt, haben sich deren Wertvorstellungen massiv gewandelt.

Heute zählen für Käufer Werte wie:

Gesundheit

Freiheit

Selbstentfaltung

Glück

Für Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen bedeutet dies, dass sie nicht so sehr ihren Fokus auf die Darstellung von Produkteigenschaften richten müssen, sondern vielmehr herausarbeiten sollten, wie sie dem Konsumenten einen Nutzen oder Mehrwert bieten können.

Wie das gehen kann, zeigt die Glücksspielbranche: Wettanbieter wie Interwetten versuchen immer wieder, mit Bonus-Aktionen neue Kunden auf sich aufmerksam zu machen und dadurch ihren Mehrnutzen gegenüber der Konkurrenz hervorzuheben. Mit lukrativen Angeboten für Bestandskunden und E-Mail-Marketing werden sie dann dauerhaft an das Unternehmen gebunden.

Die Firmenwebseite als das Aushängeschild eines jeden Unternehmens

Untersuchungen haben gezeigt, dass gerade für kleine und mittelständische Unternehmen heutzutage der Besitz einer eigenen Webseite nahezu unabdingbar ist. Kunden assoziieren mit der Absenz automatisch mangelnde Seriosität und Unternehmen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, ihre Marketing-Strategie nicht sauber durchdacht zu haben.

Hat ein Unternehmen keine eigene Webseite, verliert es laut einer GfK-Umfrage ein Drittel seiner möglichen Kunden. Dabei kommt auch der Gestaltung der Webpräsenz an sich eine entscheidende Bedeutung zu, denn rein plakative Werbung ist mittlerweile nicht mehr zielführend. Die Gestaltung einer kundenfreundlichen Webseite wie auf Business-Wissen beschrieben ist dabei gar nicht so schwer.

Sie sollte beinhalten:

Ansprechendes Design mit logischem und intuitiven Aufbau Möglichkeiten der Interaktion beispielsweise mit Live-Chats Verbindungen zu Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram

Die fünf Phasen der Gewinnung von Kunden auf digitalem Wege

Natürlich ist die Webpräsenz nur eine Möglichkeit, mittels der Positionierung derselbigen für relevante Keywords in den großen Suchmaschinen neue Kunden zu generieren. Grundsätzlich bedarf es aber eines ausgeklügelten Marketingmixes und der Kreierung vieler Customer-Touchpoints, wofür es gemäß WUV jede Menge Möglichkeiten gibt.

Auf analytischer Ebene funktioniert die Gewinnung neuer Kunden fünfstufig:

Akquise Aktivierung Bindung Monetarisierung Weiterempfehlung

Im ersten Schritt machen Unternehmen neue Kunden auf sich aufmerksam, um sie im Anschluss dazu zu bringen, auf der Webseite Handlungen auszuführen. Im dritten Schritt geht es um die Bindung an das Unternehmen, also gewissermaßen um die Gewinnung wiederkehrender Besucher.

Danach wird der erneute Besucher monetarisiert, also zum Kauf oder beispielsweise zum Abschluss eines Vertrages angeleitet und im letzten Schritt wird dieser dazu gebracht, seine Zufriedenheit kund zu tun und wiederum seinerseits neue Kunden für das Unternehmen zu gewinnen.