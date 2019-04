Stichwort: Online-Recherche. Darauf ist zu achten

Der Haken an der Online-Zeitung

Jede Zeitung, die es am Kiosk zu kaufen gibt, hat heute einen Online-Auftritt. Allerdings sind die Inhalte mitnichten dieselben. Stattdessen kann es große Unterschiede zwischen dem geben, was die Leser in der Print- und in der Online-Variante erwartet. Vor allem Tageszeitungen und Wochenzeitungen arbeiten zunehmend häufiger mit Bezahl-Modellen, bei denen die Online-Inhalte entweder nach einem Login mit den Abo-Daten der Printausgabe verfügbar werden oder einzelne Artikel online bezahlt werden können. Das bedeutet für den Leser: Nicht jeder Inhalt auf dem Papier ist auch online verfügbar, zumindest nicht uneingeschränkt oder kostenfrei.

Wer online dennoch Inhalte findet, die frei verfügbar sind, könnte daraus eine Ableitung vornehmen, wer diese Inhalte verfasst hat. Texte, die in der Erstellung Geld kosten, sprich: für die Redakteure, Journalisten oder Reporter aktiv sind, gehören häufig zu den Bezahl-Angeboten, die nur eingeschränkt beim Surfen nutzbar sind. Über die Qualität muss der Kostenfaktor nicht zwingend etwas aussagen, denn: Nur weil der Bericht eines Bürgerreporters über eine Vereinsaktivität nicht von einem journalistischen Profi verfasst ist, so kann der Inhalt doch genau das sein, was regional gefragt ist. Nach diesem Prinzip arbeiten beispielsweise Produkte wie myheimat.de. Hier können Bürgerreporter, also Otto-Normal-Verbraucher ohne journalistischen Background, ihre Inhalte einstellen – und viele lesenswerte Geschichten publizieren, die sonst nicht in einer Zeitung erscheinen würden.

Ist in einem Artikel eine valide Quelle verlinkt, wie beispielsweise hier das National Institute of Health, das über die Ergebnisse einer Studie zum Thema Smartphone-Nutzung und die Folgen für die Gehirnstruktur von Kindern informiert, hebt das ebenfalls den Grad der Seriosität.

Verlässliche Quellen. Ratgeber und Co. im Netz

Zugegeben, die Suche nach validen und seriösen Inhalten im Internet kann mitunter ganz schön schwierig sein. Regelmäßig eine gute Anlaufstelle für verlässliche Informationen sind sogenannte Fachnetzwerke, wie beispielsweise das Infonetz Krebs. Gut zu erkennen sind diese verlässlichen Ratgeber häufig daran, dass sie im Namen einer deutschlandweit aktiven Stiftung agieren, wie in diesem Fall unter dem Label der Deutschen Krebshilfe. Die Deutsche Krebshilfe ist nur eine, thematisch gebundene Stiftung, von vielen. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. bietet praxisnahe Inhalte rund ums Thema Ernährung und ist eine valide Recherchequelle mit einem Hauptthema.

Breiter thematisch aufgestellt sind die Bundesministerien. So stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter bmfsfj.de Informationen zu den Themenbereichen online, die sich mit Familien, älteren Menschen, dem Thema Gleichstellung, Kindern und Jugendlichen und dem gesellschaftlichen Engagement beschäftigen. Weitere interessante Inhalte für Verbraucher hält die Verbraucherzentrale online vor.

Mit einer ebenfalls großen thematischen Bandbreite und einem leserfreundlichen Ton punkten auch Online-Angebote von Bloggern, die sich einem Spezialthema oder einer ganzen Bandbreite an Themen annehmen, um Informationen häppchenweise und serviceorientiert anzubieten.

Das Internet fragen!? Das ist möglich, doch wer antwortet?

Auf den ersten Blick scheint das Internet mittlerweile als Antwortgeber Nummer 1 zu fungieren: Suchmaschine auf. Frage eintippen. Antwortoptionen erhalten. Das Interessante daran ist jedoch zu hinterfragen, wer antwortet.

Wer direkt auf den ersten Eintrag in der Suchmaschine klickt, der bekommt vor allen denjenigen als Informationslieferant, der Geld für Online-Marketing ausgibt, denn: Die ersten Ergebnisse einer Suchmaschine sind meist gekennzeichnet als „Anzeige“, sprich: Wer hier ganz oben steht, bezahlt der Suchmaschine eben dafür Geld.

Wer weiter nach unten scrollt, kann recht gute und vor allem valide Antworten bekommen. Um einen möglichst guten Informationsgehalt zu bekommen, raten Online-Profis Endverbrauchern dazu, einen Blick ins Impressum zu werfen. Hieraus muss hervorgehen, wer für die Inhalte der Seite verantwortlich zeichnet. Diese Information wiederum kann Auskunft darüber geben, wer die Inhalte erstellt hat. Besonders benutzerfreundlich sind die Seiten, bei denen unter jedem Artikel direkt ein Vermerk zu finden ist, wer der Autor ist bzw. was ihn zum Profi in seinem Metier macht. Das sorgt für Vertrauen beim Leser.