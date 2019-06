Traubenkernextrakt: OPC und seine positiven Effekte auf unsere Gesundheit

Dass Weintrauben einen positiven Effekt auf den Körper haben, ist nicht neu. Bereits die alten Ägypter, Griechen und Römer aßen – und tranken Trauben in großen Mengen. Im Mittelalter halfen Trauben unter anderem bei Entzündungen und Infektionen sowie bei verschiedenen Hautkrankheiten.

Heute wissen Forscher, es ist nicht die Traube, die heilt, sondern die Kerne, oder noch genauer gesagt, die Oligomeren Procyanidine (OPC) im Traubenkernextrakt. OPC gelten als hochwirksame Antioxidantien und sollen gegen Haut- und Herzkrankheiten und sogar gegen Krebs helfen.

Unzählige Studien untersuchen die Wirkungen und Nebenwirkungen von Traubenkernextrakt auf den menschlichen Körper. Die im OPC vorhandenen Antioxidantien neutralisieren Sauerstoffradikale im Körper, die andernfalls zu sogenanntem oxidativen Stress führen und mit dem Altern und verschiedenen Krankheiten in Zusammenhang stehen.

Außerdem zeigen OPC-Präparate, wie sie online erhältlich sind, „antibakterielle, antivirale, antikarzinogene, entzündungshemmende, antiallergische und vasodilatatorische Wirkungen“, heißt es im Fachmagazin „Alternative Medicine Review„.

Wirkung von Traubenkernextrakt

Obwohl eine nicht zu vernachlässigende Zahl an Studien lediglich im Laborversuch durchgeführt wurde, sind die positiven Wirkungen von OPC weithin anerkannt. Weiters gibt es Studien mit Menschen, die an verschiedenen Krankheiten leiden, deren Ergebnisse sehr vielversprechend sind.

Laborversuche haben ergeben, dass OPC das Wachstum verschiedener Krebsarten hemmen kann, darunter Brust-, Darm- und Prostatakrebs. Ob dies auch außerhalb des Labors im lebenden Organismus Mensch funktioniert, ist noch nicht bestätigt.

Entgegen früheren Ergebnissen konnten zwei Studien nicht beweisen, das Traubenkernextrakt den Cholesterinspiegel senkt. Die Studien bestätigten jedoch die antioxidative Wirkung von OPC sowie, dass die Einnahme von Chrom (Chromium nicotinate) und OPC den Cholesterinwert (LDL) stärker senken kann als ein Placebo.

OPC führt laut zweier Studien außerdem zu einer Senkung des Blutdrucks (systolisch und diastolisch) und hilft auch hypersensitiven Personen. Bei venösen Zirkulationsstörungen und Abflussbehinderungen (chronisch-venöser Insuffizienz) kann OPC die Symptome effektiv lindern.

In Kombination mit sportlichen Aktivitäten kann Traubenkernextrakt einen positiven Effekt auf Gewicht, Lipidprofil und den Blutdruck haben. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher nach einer achtwöchigen Untersuchen mit diabetischen Ratten. Die Kombination von OPC und Sport sei dabei deutlich effektiver als die OPC Einnahme allein.

Zu Risiken und Nebenwirkungen …

Im Allgemeinen gilt die Einnahme von OPC als unbedenklich. Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen oder Schwindelgefühl sind jedoch in seltenen Fällen dokumentiert worden. Kritisch kann die Einnahme von OPC in Verbindung mit anderen Medikamenten werden, deshalb gilt, sollten Sie Traubenkernextrakt als Nahrungsergänzung einnehmen wollen und bereits andere Medikamente benötigen, “ … fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“.

Menschen, die auf Trauben allergisch reagieren, sollten auf OPC ganz verzichten. Für alle anderen gilt: OPC mindestens eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen, wird OPC unmittelbar zu den Mahlzeiten eingenommen, bindet es sich im Magen an Proteine und wird damit in seiner freien Entfaltung eingeschränkt. Sollten Sie einen empfindlichen Magen haben, ist die Einnahme – eine halbe Stunde oder später – nach dem Essen empfehlenswert.

Wie bei anderen Nahrungsergänzungsstoffen kann es anfangs zur Verschlechterung der Gesundheit kommen. Diese „Erstverschlechterung“ ist jedoch ein Zeichen, dass das OPC das tut, was es soll und bringt den Stoffwechsel in Schwung. Entsprechend müssen Stoffwechselreste und Schadstoffe ausgeschieden werden, nach wenigen Tagen sollte diese anfängliche Übelkeit oder Durchfall aber verschwinden.

Wie viel OPC ist gut? Wie viel ist zu viel?

Bisher gibt es keine Empfehlung zur Dosierung von OPC, auch die verabreichten Mengen in den oben genannten Studien variieren deutlich. Toxitätsstudien weisen eine Einnahme von bis zu 1000 mg pro Tag als definitiv unschädlich aus. Die maximal verträgliche Tagesdosis ist bislang unbekannt. Forschungen deuten aber darauf hin, dass Antioxidantien (also auch OPC), wenn sie im Übermaß eingenommen werden, tatsächlich schädlich sein können.

Eine große, langfristige Studie an männlichen Rauchern fand heraus, dass diejenigen, die regelmäßig Vitamin A einnahmen, eher Lungenkrebs bekamen als diejenigen, die es nicht taten. Und eine Übersicht über eine Reihe von Studien von 2007, mit mehreren verschiedenen Typen von Antioxidantien, befand: „Die Behandlung mit Beta-Carotin, Vitamin A und Vitamin E kann die Sterblichkeitsrate erhöhen“.

Wird Traubenkernextrakt in Präparaten (Kapseln, Pulver oder Flüssigkeiten) mit anderen Stoffen vermischt, kann es zu unerwünschten Reaktionen kommen. Es ist jedoch empfehlenswert Vitamin C zusammen mit OPC einzunehmen. Achten Sie aber darauf, dass beides in gesonderter Form zugeführt wird. Vitamin C zusammen mit OPC in einem Präparat kann Oxidationsprozesse des OPCs begünstigen, die das OPC verändern würden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass das OPC in Präparaten hoch dosiert ist und keine weiteren Zusatzstoffe enthalten sind.