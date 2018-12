Verkaufsoffener Sonntag am 4. Advent 23.12.2018 – In welchen Städten haben die Geschäfte geöffnet?

Weihnachten steht vor der Tür und zahlreiche Läden in Deutschland öffnen auch am Sonntag ihre Pforten.

Am 23. Dezember ist in einigen Städten ein verkaufsoffener Sonntag, bei dem Kaufhäuser, Elektromärkte, Baumärkte und Möbelhäuser mitmachen. Wir haben eine Liste der Städte zusammengestellt, in denen man am Sonntag bummeln und shoppen kann.

In welchen Städten ist am 23.12.2018 verkaufsoffener Sonntag?

Berlin

Berlin hat diesen Sonntag, den 23.12.2018, den stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag. Hier erfahren Sie die genauen Informationen.

Nordrhein-Westfalen (NRW)

An diesem Wochenende haben Sonntags nur einige wenige Städte in NRW offene Geschäfte: Eschweiler, Leverkusen, Marl, Windeck, Winterberg und Witten. In den großen Städten wie Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund sind die Geschäfte nicht offen.

Brandenburg

Am Sonntag, den 23.12.2018, haben Geschäfte in den Städten Bad Liebenwerda, Cottbus, Frankfurt/Oder, Ludwigsfelde, Perleberg, Rangsdorf, Rathenow, Schwedt/Oder und Spreenhagen in Brandenburg offen.

Die Shopping-Center SMC Center, Der Oderturm und Spitzbrug-Multicenter in Frankfurt/Oder, City Center in Rathenow, Oder-Center in Schwedt, Ludwig Arkaden in Ludwigsfelde, Havelpark in Dallgow-Döberitz und Lausitz Park in Cottbus sind dabei. MEDIMAX und Kaufland in Dallgow-Söberitz sowie MediaMarkt in Schwedt/Oder sind auch von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Sachsen

In Sachsen öffnen am diesem Sonntag, den 23.12.2018, in einigen Städten die Geschäfte. Darunter Aue, Bischofswerda, Freital, Görlitz, Meeren, Niesky, Plauen, Reichenbach, Riesa und Weißwasser. In Chemnitz, Leipzig, und Zittau haben die Geschäfte nicht geöffnet.

Die Shopping-Center A4 Center in Meerane, Straßburg-Passage in Görlitz sowie A4 Center in Meerane sind von 13 bis 18 Uhr offen. Auch MadiaMarkt in Meerane, GameStop und Medimax in Plauen sind auch von 13 bis 18 Uhr offen.

Trotz unserer sorgfältigen Recherche sind alle Termine für verkaufsoffene Sonntage ohne Gewähr und möglicherweise nicht vollständig! Auf mögliche Änderungen haben wir keinen Einfluss, denn in solchen Fällen gibt es von den Städten nur selten darüber Informationen.

(mz)