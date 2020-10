Warum Licht für den Menschen so wichtig ist

Eine Zeit lang galten Lichtquellen schlicht als die Grundlage unseres Sehens. Erst durch das Reflektieren von Lichtstrahlen auf Oberflächen, die im Anschluss auf das Auge treffen, weiß der Mensch, wie seine Umwelt aussieht. Wer es ganz genau nimmt, könnte sagen, dass der Mensch immer nur die Vergangenheit sieht. Schließlich benötigt das Licht vom Auftreffen auf einen Gegenstand eine bestimmte Zeit, bis es das Auge erreicht. Zwar ist dieser minimal – schaut man allerdings in den Nachthimmel, kann immer noch der Schimmer von Sternen wahrgenommen werden, die es möglicherweise überhaupt nicht mehr gibt. Doch heute weiß man etwas anderes: Licht kann gesund halten oder auch krank machen.

Einfluss von Licht

Gute Laune? Depression oder andere psychische Erkrankungen? Ein ungutes Gefühl? Stimmung, Gesundheit und Wahrnehmung werden maßgeblich vom uns umgebenden Licht beeinflusst. Jetzt, wo die Kalendertage wieder kürzer werden, es oftmals regnet und Wolken den Himmel verhängen, sprechen nicht wenige von einer Winterdepression. Im Gegensatz dazu fühlt man sich im Frühling oder Sommer aufgrund der längeren Tage mit mehr Licht und vor allem vermehrten Sonnenschein deutlich „belebter“.

Ähnliches zeigt sich in Umgebungen, in denen eine künstliche Beleuchtung herrscht. Das kann der Arbeitsplatz in der Firma, im Büro oder daheim am Esstisch sein. Also überall dort, wo alternative Leuchtmittel zum Einsatz kommen. Das fängt bei kleinen LED-Leuchten an und geht bis hin zu modernen Beleuchtungssystemen im Smarthome. Einen umfangreichen Einblick in die Vielfalt und die aktuellen Möglichkeiten und Optionen liefert gluehbirne.de. Hier findet sich energieeffiziente Leuchtdioden-Technik ebenso wie klassische Glühlampen mit Glühfaden oder angesagte Leuchtmittel für Illuminationen aller Art. So lässt sich mit Sicherheit die optimale Lichtstimmung zaubern. Zudem trägt die passende Beleuchtung maßgeblich zum Wohlbefinden bei.

Bis zu 100.000 Lux an Sonnentagen

Dabei ist das Licht im Allgemeinen der Teil der elektromagnetischen Wellen, der sichtbar ist. Dieser „Teil“ liegt zwischen dem ultravioletten und dem infraroten Bereich. Gemessen wird die Stärke im Übrigen in Lux. An einem Sommertag mit blauem Himmel sind das schnell einmal 100.000 Lux. Ist das Himmelszelt im Herbst oder an Wintertagen hingegen mit dicken Wolken verhangen, sind es nur noch 3.500 Lux. Sitzt man dann zusätzlich in einem Büro mit mäßiger künstlicher Beleuchtung, ist klar, warum sich der Mensch hier unwohl fühlt.

Wie groß die Wirkung ist, zeigt sich ebenfalls in der Industrie. Denn mit der Entdeckung des Einflusses des Lichts auf die Hormone ist die Wirtschaft sehr interessiert daran, neue Produkte zu produzieren, die sich gut vermarkten lassen. Immer mehr geht es also um die Lichtplanung in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz, die die biologischen Auswirkungen von Licht im Fokus haben. Denn ständig lichtdurchflutete oder halbdunkle Räume haben einen starken Einfluss auf den Rhythmus des Körpers sowie auf Wach- und Ruhephasen.

Licht in jedweder Form, von der vollen Sonnenbestrahlung bis hin zum Leuchten des Smartphone-Displays kurz vor dem Zubettgehen, hat einen Einfluss auf die innere Uhr und somit auf den gesamten Metabolismus. Insofern ist es immer schwieriger, die richtige Lampe oder Leuchte zu finden. Denn das Angebot wächst stetig. Insbesondere die LED-Technik wird in den kommenden Jahren im Fokus stehen. Vor allem, da es darum gehen wird, die Farbtemperatur sowie die Beleuchtungsstärke gezielt zu verändern. Schließlich liefern die LEDs nicht die komplette Bandbreite an Licht.