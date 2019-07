Wie Künstliche Intelligenz den Krebs bekämpfen kann

Ihre Untersuchungsergebnisse veröffentlichten Sie bereits im Jahr 2018 und kamen zu dem Schluss, dass der Einsatz von KI bei dem Kampf gegen Krebs einen wesentlichen Beitrag leisten kann.

KI erkennt Karzinome besser als ein Arzt

Es ist wiederholt bestätigt worden, dass mit Karzinomen befallenes Gewebe von KI-Systemen zuverlässig erkannt werden. An der Forschung waren mehr als 10 ausgebildete Pathologen beteiligt, die sich aufgrund langjähriger Berufserfahrung sehr gut mit dem Aussehen und der Beschaffenheit von Krebsgeschwüren auskennen. Diese sorgten auch dafür, dass die KI im Vorfeld alle nötigen Daten erhielt, indem in die KI-Systeme an die 300 bildgebende Aufnahmen eingespeist wurden.

Die Aufgabe der Fachleute und der KI-Systeme war es anschließend, anhand von CT-Aufnahmen zu beurteilen, ob es sich um einen gesunden Patienten handelt oder ob eine Krebserkrankung vorlag. Um repräsentative Daten für die Studie zu sammeln, standen dafür unterschiedliche Zeitfenster für die Diagnostik zur Verfügung. Bei allen KI-Systemen fiel es bei der Auswertung der eruierten Daten sofort auf, dass auch kleine Krebsgeschwüre zu annähernd 100 Prozent zuverlässig erkannt wurden. Ein Vorteil der Künstlichen Intelligenz ist weiterhin, dass die betroffenen Gewebezellen vom Programm sofort sichtbar gemacht werden, damit sie später leicht wiedergefunden werden können.

KI findet mehr Krebsgeschwüre, auch kleinste Krebsherde werden erkannt

Unter Zeitdruck fanden die an der Studie teilnehmende Ärzte nicht alle Karzinome, vor allem kleine, also zum Beispiel frische Krebszellen blieben in manchen Fällen unentdeckt. Um Krebs zuverlässig zu behandeln und im besten Fall dauerhaft zu besiegen, ist eine Früherkennung enorm wichtig. Winzige Krebszellen entstehen außerdem, wenn die Karzinome streuen. In diesem Fall verteilt sich der Krebs rasant auf die umliegenden Bereiche und kann weitere Organe befallen. Dies wollen Mediziner nach Möglichkeit verhindern.

Von den unterschiedlichen KI-Systemen, die in Nijmegen getestet worden sind, waren über 30 den menschlichen Ärzten überlegen und fanden auch kleinste Krebsherde mit Gesamtgrößen von unter zwei Millimetern. Lediglich, wenn ein Facharzt sich so viel Zeit lassen konnte, wie er wollte, wurden auch alle Krebszellen von einem Menschen entdeckt. In der Praxis ist dies weder rentabel noch praktikabel. Aufgrund der aktuellen Gesundheitspolitik stehen einem Facharzt nur wenige Minuten für die Behandlung eines Patienten zur Verfügung.

KI gibt neue Hoffnung für an Krebs Erkrankte

Die Ergebnisse aus Holland sprechen für sich. Mit der neuartigen Technologie kann auch der Therapiefortschritt zuverlässig überprüft werden. Reagieren die Krebszellen auf die Behandlung nicht, kann zügig eine andere Art der Therapie gewählt werden.

Es gibt mehrere Herangehensweisen, um Metastasen zu zerstören. Wird der Krebs früh entdeckt, kann zum Teil eine Operation helfen. Es ist bei einer Verbreitung der Karzinome auch möglich, diese mit einer Bestrahlung zu zerstören. Mit neuartigen Bio-Markern, welche Heidelberger Forscher entdeckt hatten, können manche Krebszellen von innen heraus vernichtet werden. Begleitend zu verschiedenen Behandlungsformen werden häufig starke Medikamente verschrieben, die unangenehme Nebenwirkungen mit sich bringen wie etwa starkes Erbrechen oder den vollständigen Verlust der Körperbehaarung.

Spannende News aus der medizinischen Forschung

Wer sich für die aktuellen Entwicklungen in der Medizin interessiert, findet kostenlose Fachartikel und Studien aus der ganzen Welt in einer internationalen Gesundheitsdatenbank. Immer mehr Menschen interessieren sich für ein bewusstes Leben und möchten ihre Gesundheit auf möglichst natürliche Weise auf einem optimalen Level halten. Neben verschreibungspflichtigen und freien Arzneimitteln stehen eine Vielzahl an Nahrungsergänzungsmitteln zur Verfügung, mit denen jeder gezielt die eigene Kondition beeinflussen kann. Zu einem gesunden Lebenswandel gehört in jedem Fall das rechte Maß an Sport.