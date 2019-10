Wie man Hochzeitsdetails fotografiert: Tipps und Tricks

Detailaufnahmen sind auf keiner Hochzeitsreportage mehr wegzudenken. Manchmal reicht schon eine Kleinigkeit vollkommen aus, um aus irgendwelchen Momenten etwas ganz Besonderes zu machen. Auf vielen Fotos versteckt sich zudem auch manchmal etwas im Hintergrund, was von sehr großer Bedeutung sein kann. Es ist wichtig, dass der Fotograf auf der Hochzeit nicht nur den Hauptteil fotografiert, sondern auch die einzelnen Details wie zum Beispiel Kleid, Schmuck, Brautstrauß und Brautschuhe. Doch noch viel mehr gehört zu den einzelnen Details dazu. Auf jeder Hochzeit gibt es auch Situationen, die sich spontan ergeben und nicht geplant sind, auch solche Momente sollten unbedingt festgehalten werden.

So fotografiert man Details richtig

Sehr schöne Fotos ergeben sich zum Beispiel auch, wenn man die kleinen Details wie Schmuck, Blumen, Schuhe, Kleid und auch die Gastgeschenke zusammen als eine Totale fotografiert. Ein sehr schönes Foto ergibt sich auch, wenn man die Schuhe einfach auf einen Stuhl hinstellt und sie fotografiert. Anschließend kann man auch Detailaufnahmen vornehmen wie zum Beispiel vom Strumpfband alleine. Mit solchen Bildern werden die besten Erinnerungen festgehalten.

Halte die Vorbereitung fest

Tolle Bilder können ebenfalls während der Vorbereitung entstehen. Auch ein Überblick, wer sich gerade wo befindet und was macht, kann ebenfalls sehr interessant sein. Lass all das fotografieren, was in diesem Moment passiert. Du wirst sehen, dass besonders zu dieser Zeit sehr interessante und lustige Bilder entstehen können. Selbstverständlich sollte man auch bei der Vorbereitung daran denken, dass auch die kleinsten Details festgehalten werden. Zur Vorbereitung gehört ebenfalls der Moment, in welchen die Braut ihr Brautkleid und ihre Hochzeitsschuhe anzieht. Auch dieses Geschehen sollte man unbedingt bildlich festhalten. Es handelt sich hierbei um einen sehr emotionalen und aufregenden Moment.

Die Trauzeremonie

Eine sehr wichtige Rolle spielt natürlich auch die Trauzeremonie. Wunderschöne Bilder entstehen vor allem dann, wenn verschiedene Emotionen des Brautpaares festgehalten werden können. Was das Brautpaar in diesem Moment fühlt, kann man in ihrem Gesicht sehr gut erkennen. Bilder, in welchen gerade die Ringe übergeben werden, sollten natürlich auch nicht vergessen werden.

Den Festsaal festhalten

Jedes Hochzeitsfest wird sehr aufwendig geplant. Auch die kleinsten Details werden bereits schon Wochen vorher geplant. Ganz egal, ob es sich dabei um die geschwungenen Stoffservietten oder die Namensschilder handelt, an welchen das Brautpaar sehr hart daran gearbeitet hat. Diese kleinen Details sollten vom Fotografen ebenfalls unbedingt festgehalten werden.

Der letzte Tipp, um die Ergebnisse noch besser und schöner zu machen

Sobald die Gäste den Saal betreten, sollte das Brautpaar diese um etwas Geduld bitten. Sonnenbrillen, Jacke und Handtaschen sollten richtig auf den Tischen und Stühlen verteilt werden. Es ist wichtig, dass jeder Gast genau weiß, wo er sitzen muss. Dies gelingt dir am besten mit Namensschildern. In den meisten Fällen findet auch der Sektempfang in dieser Zeit statt. Auch hier kann man wunderschöne Fotos schießen lassen.

Alles für deine Hochzeit

