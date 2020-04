Wiederverwendbare Gesichtsmasken: Technologie gegen Viren durch 4-Lagen-System mit Silber-Zeolith und Metallionen

Laut neuen Erkenntnissen beim Robert-Koch-Institut ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz auch für die Bevölkerung sinnvoll. In der Pressekonferenz am 31. März 2020 empfahl RKI-Chef Lothar Wieler nunmehr das Tragen als Corona-Schutzmaßnahme: „Das ist sinnvoll und das empfehlen wir seit Anfang an.“

Nicht jede Maske garantiert wirklich ausreichend Schutz und die Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen Herstellern und Herkunftsländern sind sehr groß. Das niederländische Gesundheitsministerium berichtete beispielsweise, dass 600.000 Schutzmasken, die am 21. März aus China geliefert wurden, keine korrekten Filter hatten und daher nicht funktionierten.

Um unseren Beitrag in dieser schwierigen Situation zu leisten, hat Epoch Times nach einem verlässlichen Partner gesucht, der Gesichtsmasken von hoher Qualität produziert. Nach internationaler Recherche haben wir uns für die hochwertigen und wiederverwendbaren Masken kombiniert mit der Technologie des amerikanischen Unternehmens Sciessent entschieden.

Diese Gesichtsmasken werden nicht in China hergestellt. Ein Unternehmen mit mehr als 85 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung hochwertiger Materialien in Vietnam produziert diese Masken. Die Technologie in dieser Maske wurde in den USA, Canada und Europa für N95 Schutzmasken zugelassen.

Unsere Gesichtsmasken enthalten Materialien mit einer Kombination aus Silber-Zeolith und Metallionen, die 90 bis 99.99 Prozent der Viren inaktivieren. Die Masken können gewaschen werden und stehen laut Hersteller für 30 Anwendungen zur Verfügung.

Für eine noch bessere antivirale Wirkung gibt es eine zweite Variante der Maske, die man zusätzlich mit einer antiviralen Salzlösung beschichten kann. Dieser Vorgang kann selbst zu Hause durchgeführt.

Bei diesen Gesichtsmasken handelt es sich um kein Medizinprodukt. Das Tragen der Maske ist kein Ersatz für die sonstigen empfohlenen Maßnahmen gegen eine Virusübertragung, wie ausreichende Hygiene, das Händedesinfizieren oder den verordneten Mindestabstand zu anderen Personen.

Die Technologie

Variante 1

Die Gesichtsmasken sind aus vier Schichten mit unterschiedlichen Funktionen aufgebaut:

Schicht 1: (äußerste Schicht): Wasserabweisendes (ATTCC 22 zertifiziertes) Material gegen Tröpfcheninfektion.

Schicht 2 und 3 (mittlere Schichten): System aus Silber-Zeolith kombiniert mit Metallionen. Zeolithe können aufgrund ihrer großen inneren Oberfläche, ähnlich wie Aktivkohle, eine große Menge an Schadstoffen aufnehmen und binden. In das verwendete Silber-Zeolith sind zusätzlich Ionen von Silber und Kupfer eingearbeitet. Silber wird bereits seit Jahrhunderten als antivirales Mittel eingesetzt. Kupfer hat sich in einer kürzlichen Studie in „The New England Journal of Medicine“ als ein Material herausgestellt, auf dem das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 nicht anhaftet.

Schicht 4 (innerste Schicht): Weiches, angenehm zu tragendes Material, ebenfalls mit eingearbeitetem Zeolith und Silber- und Kupferionen.

Variante 2

Zusätzlich zu dem funktionellen mehrschichtigem System mit Silber-Zeolith und Metallionen, hat diese Maske als äußerste Schicht (Schicht 1) ein Material, das zusätzlich mit einer antiviral wirkenden Salzlösung beschichtet werden kann. Diese Beschichtung kann selbst Zuhause aufgebracht und erneuert werden.

Beschichtung:

Für die Salzbeschichtung vor der ersten Anwendung und nach jedem Waschen der Maske, gehen Sie wie folgt vor:

250 g Salz und 250 g Wasser vermischen. Mit einer sauberen Bürste die Lösung auf die äußerste Schicht der Maske aufbringen, sodass die ganze Fläche vollständig bedeckt ist. Die Maske trocknen (Haarföhn auf heißester Stufe oder für einige Minuten bei 70 °C in den Backofen legen). Schritt 2 und 3 zweimal wiederholen, sodass insgesamt drei Schichten Salz aufgebracht sind.

Wenn die Maske vollständig getrocknet ist, kann sie wieder verwendet werden. Nach 30 Verwendungen oder nach 3 Monaten muss die Maske entsorgt werden.

Die Forschungsergebnisse

Die antiviralen Eigenschaften der Kombination von Silber-Zeolith und Metallionen konnten gegen verschiedene Viren, unter anderem das Coronavirus 229E, das ähnlich wie SARS-CoV-2 auf Menschen und Fledermäuse übertragen wird, bewiesen werden. Dabei stellte das Team von Professor Gerva der University of Arizona in seiner Studie in „Food and Environmental Virology“ folgendes fest:

90 % Reduktion der Coronaviren innerhalb einer Stunde.

99 % Reduktion der Coronaviren innerhalb zwei Stunden.

99.999 % Reduktion der Coronaviren innerhalb von 24 Stunden.

Die Handhabung: Wie verwendet man die Maske richtig?

Die Maske mit sauberen, desinfizierten Händen auf das Gesicht aufbringen, sodass Nase und Mund vollständig bedeckt sind und die Maske eng anliegt. Das Logo muss dabei auf der Außenseite sein.

Beim Abnehmen die Maske nur an den Gummibändern und nicht den Filter berühren.

Die getragene Maske unter fließendem Wasser mit einer Bürste vorsichtig reinigen und mit einem Föhn trocknen, alternativ für einige Minuten bei 70 Grad im Backofen trocknen.

Die trockene Maske bis zur Wiederverwendung in einer Plastiktüte aufbewahren.

Nach 30 Anwendungen muss die Maske entsorgt werden.

Spätestens nach drei Monaten nach Erstanwendung ist die Maske zu entsorgen.

Die Firma der antimikrobiellen Technologie: Sciessent

Sciessent, vormals Agion Technologies, ist ein amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Baverly, Massachusetts. Im Rahmen der Virusepidemien von SARS, Noroviren und H5N1 entwickelte Sciessent die Materialkombination von Zeolith und Metallionen, die unter dem Namen „Agion“ bekannt ist. In Kombination mit Polyesterfasern der Firma Foss Manufacturing (jetzt Foss Performance Materials) wurde die Technologie in N95 Atemschutzmasken eingebaut. Diese wurden von der Firma Nexera Medical im großen Maßstab hergestellt und 2011 auch in Kanada und der Europäischen Union zertifiziert und zugelassen. (cs)