Deutschland verpflichtet sich in New York zu CO2-Neutralität bis 2050

Kurz vor Beginn des UN-Klimagipfels in New York haben sich 66 Länder verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Auch zehn Regionen, 102 Städte und 93 Unternehmen schlossen sich der Selbstverpflichtung an, wie das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres am Montag mitteilte.

Deutschland hat sich nach Angaben aus Regierungskreisen beim UN-Klimagipfel in New York verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Damit ist die Bundesrepublik einer von insgesamt 66 Staaten, die eine entsprechende Zusage machten.

Deutschland wollte beitreten

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollte der internationalen Allianz für den Kohleausstieg ebenfalls beitreten. Sie werde den Beitritt am Rande des Klimagipfels in New York erklären, sagte Schulze am Wochenende. „Der Kohleausstieg ist ein zentraler Baustein für den weltweiten Klimaschutz“, erklärte Schulze. Mit den Beschlüssen des Klimakabinetts bekennt sich die Bundesregierung offiziell zum Kohleausstieg. „Damit können wir endlich auch der Allianz der Kohleausstiegsländer beitreten.“

Diese Allianz zeige, „dass die Kohleverstromung in den verschiedensten Teilen der Welt zum Auslaufmodell wird“, fügte die Ministerin hinzu. Wenn ein großes Industrieland wie Deutschland sich von Atom und Kohle verabschiede und seine Energieversorgung schrittweise vollständig auf erneuerbare Energien umstelle, sei dies zudem „ein starkes Signal für andere Teile der Welt“.

„Daher unterstützen wir auch insbesondere Entwicklungsländer beim Umbau ihrer Energieversorgung“, erklärte Schulze. „Ich bin überzeugt, dass dieser Weg unsere Energieversorgung auf Dauer moderner machen und die Entwicklung neuer Technologien voranbringen wird.“

Was bedeutet CO2-neutral?

Bei der CO2-Neutralität geht es darum, nicht mehr Kohlendioxid auszustoßen als gleichzeitig abgebaut oder gespeichert werden kann. Eine weltweite CO2-Neutralität bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ist nach Einschätzung des Weltklimarats die Voraussetzung dafür, die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen zu können. Dieses Ziel hatte sich die internationale Gemeinschaft im Pariser Klimaabkommen 2015 gesetzt.

In New York kommen am Montag rund 60 Staats- und Regierungschef zu einem UN-Klimagipfel zusammen. Dabei wollen sie die Beiträge ihrer Länder zum Klimaschutz vorstellen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in einer kurzen Rede das Klimaschutzpaket präsentieren, das die Bundesregierung am Freitag auf den Weg gebracht hatte. (afp)

Hintergrundwissen: Der CO2-Schwindel – Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV, Teil V