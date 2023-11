EU-Gebäuderichtlinie – Enteignung aus Unwissenheit?

In Deutschland wurde das Gebäudeenergiegesetz inzwischen verabschiedet. Doch die Europäische Kommission will mit einer geplanten Gebäuderichtlinie noch weitergehen, um die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden im EU-Raum zu verbessern.

Die Richtlinie ist Teil des sogenannten Fit-For-55-Klimapakets, der mehrere Gesellschaftsbereiche betrifft, und darauf abzielt, die Emissionen in der EU bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.

Epoch Times führte zu diesem Thema ein Gespräch in Fachkreisen. Ein Fachmann, der gerne anonym bleiben will, erklärte sich dazu bereit, mit uns seine Erkenntnisse und Eindrücke zu teilen. Der Name ist der Redaktion bekannt.

Nur eine Frage der Zeit

Der Fachmann erklärt, dass die EU bereits seit einigen Jahren über die Gebäuderichtlinie diskutiert. „Derzeit ist sie weitestgehend auf Eis gelegt, da die Kommission festgestellt hat, dass dieses Thema nicht so gut bei den Menschen ankommt.“ Er vermutet, dass die Debatte darüber aber nach der nächsten Europawahl wieder akut werden könnte.

Die Länder und auch verschiedene Interessengruppen könnten hierzu Vorschläge für das Gesetz einbringen. Diese hätten sich aber inzwischen etwas abgeschwächt. Bezüglich der Zeit vor 2045 werde sich noch einiges ändern, aber ab 2045 oder 2050 dürfte die Richtlinie einschneidende Vorgaben machen.

Worum es bei der Gebäuderichtlinie geht

Im Gespräch sind sogenannte Nullenergiehäuser. Hierbei kommt es auf die Energiebilanz eines Gebäudes an, also wie viel Energie einem Haus von außen zugeführt werden muss und auf der anderen Seite, wie viel selbsterzeugte Energie das Haus etwa an das Stromnetz abgibt. „Es wird geschaut, ob beispielsweise die Solaranlage auf dem Dach so viel Energie in einem Jahr produziert, um den Jahresenergiebedarf des Hauses abzudecken. Im Sommer erzeugt die Anlage – und somit das Haus – mehr Energie, in den Wintermonaten wird normalerweise mehr Energie verbraucht“, erklärte der Fachmann. Zum Jahresende wäre dann die Gesamtbilanz entscheidend.

Dabei sei allerdings noch gar nicht klar, welche Immobilien diese mögliche Vorgabe dann erfüllen müssen. „Vielleicht gilt die Richtlinie nur für Neubauten, vielleicht aber auch für den Durchschnitt aller Gebäude.“ Moderne Immobilien mit ihrem Energieüberschuss könnten dann den Mangel älterer Immobilien ausgleichen. So könne der gesamte Gebäudebestand in Deutschland im Durchschnitt die Nullenergievorgabe erfüllen. Gelte die Vorgabe aber für jedes Gebäude, wären viele ältere Gebäude nicht mehr nutzbar. Dabei merkt er an:

Sollte die Richtlinie für jedes einzelne Gebäude gelten, so wäre es in großen Teilen des Bestands schwierig bis wirtschaftlich unmöglich, sie auf den erforderlichen Stand zu bringen.“

Neubauten und Häuser, die erst vor wenigen Jahren erbaut wurden, hätten in der Regel kein Problem, diese Vorgabe zu erfüllen. Meist würden sie sogar einen Überschuss an Energie produzieren, da es in Deutschland bereits strenge Richtlinien gibt.

Besonderen Wert bei der Richtlinie legt der Fachmann auf die Begrifflichkeit: „Neben Nullenergiehäusern sind auch Nullemissionshäuser im Gespräch in den EU-Kreisen. Das ist nochmal etwas ganz anderes, diese haben noch strengere Anforderungen.“ Denn bei einem Nullemissionshaus dürften im gesamten Lebenszyklus unterm Strich keine Emissionen abgegeben werden. Hierbei wären ebenso die Emissionen zu berücksichtigen, die beim Bau und beim Abriss des Gebäudes anfallen.

„Wenn die EU-Kommission das bei jedem Gebäude fordert, wird es wirklich schwierig. Dann würden viele Häuser schlicht nicht mehr betrieben werden können.“ Aufgrund dessen hält der Fachmann dieses Nullemissionshaus-Szenario für „unwahrscheinlich“. Dass die Vorgabe des Nullenergiehauses irgendwann kommt, hält er hingegen für wahrscheinlich.

Großer Unterschied beim Standort der Immobilie



Wie gut die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie funktioniert, ist laut dem Fachmann „ganz entscheidend vom Standort“. So mache es einen großen Unterschied, ob eine Immobilie in Deutschland oder in Süditalien steht. „In Süditalien gibt es kurze Winter, wo kaum geheizt werden muss. Ebenso scheint dort viel häufiger die Sonne, wodurch Fotovoltaikanlagen viel höhere Erträge liefern.“ In den südeuropäischen Gegenden könnten die Gebäude viel leichter die Anforderungen erfüllen. Nullenergiehäuser in flächendeckendem Umfang wären hier viel realistischer als in Deutschland.

In manchen südlichen Regionen Deutschlands könnten dann auch Forderungen umgesetzt werden, wonach Immobilien in deutlich kürzeren Zeiträumen die Nullenergie erfüllen müssten, etwa jeden Tag. Doch es geht noch weiter: „Im Gespräch sind auch sogenannte Insellösungen für Gebäude, wonach diese sich unabhängig vom Stromnetz selbst versorgen können.“ In Deutschland wäre dies jedoch nicht möglich, da hier besonders im Winter der Energieverbrauch durch einen hohen Heizbedarf sehr hoch ist.

Ein weiterer Maßstab neben dem Energieverbrauch sind die Energieeffizienzklassen für Gebäude. Die Klassifizierung ist hier momentan europaweit nicht identisch. „Die Länder haben noch ihre eigenen Definitionen. Wenn eine EU-Gebäuderichtlinie kommt, dürfte es aber zu einer Vereinheitlichung in der gesamten EU kommen“, so der Fachmann.

„Ich sehe Parallelen zur DDR“



Einige Immobilienbesitzer befürchten durch diese und ähnliche Neuregelungen für Gebäude eine indirekte Enteignung. Je nachdem, welche Regelung die EU-Kommission beschließen wird, kann es „im schlimmsten Fall dazu kommen, dass viele Menschen ihre Immobilie nicht mehr halten können“, vermutet der Fachmann. Dies könne dann als eine Enteignung oder Teilenteignung bezeichnet werden.

Das wäre der Fall, wenn die gesetzlichen Anforderungen Investitionskosten – etwa für eine umfangreiche Sanierung – erfordern, die ihr Budget übersteigen. „Das ist aber nicht die Absicht eines solchen Gesetzes“, schätzt der Fachmann. Stattdessen wären ungenaue Formulierungen das Problem. Er erklärt, wie dieses Problem verhindert werden: „Wichtig ist hierbei, dass die Entscheidungsträger die Sachverhalte möglichst gut verstehen und wissen, wie die entsprechenden Konsequenzen aussehen.“

Während der Fachmann dies nicht als gezielte Enteignung bezeichnet, sieht er hier Parallelen zu dem, was sich damals in der DDR ereignet hatte.

In der DDR gab es Enteignung durch die Hintertür: Dadurch, dass die Menschen unter gegebenen Umständen etwa die Miete nicht erhöhen konnten, war es Immobilienbesitzern plötzlich nicht mehr möglich, ihr Objekt wirtschaftlich zu betreiben.“

Weiterhin schildert der Fachmann, was für ungewollte Folgen es noch geben könnte. „Die Menschen sparen sich in den kommenden Jahren jegliche Sanierungskosten, die sie ohne das Gesetz von selbst teilweise gemacht hätten. Stattdessen kalkulieren sie zum Stichtag des Gesetzes den Abriss oder die Aufgabe ihrer Immobilie.“ Dies hätte dann – vom Standpunkt der Klimaziele gesehen – sogar eine kontraproduktive Konsequenz.

Wer sind die Profiteure?

Der Fachmann stellte zudem klar, dass es hinter dem Vorhaben keine Verschwörung gegen die Bevölkerung gebe. Stattdessen gehe es schlicht um Interessengruppen, die von einem Gesetzesentwurf profitieren. „Beim Gebäudeenergiegesetz haben sicherlich auch bestimmte Berater mit wirtschaftlichem Interesse an Wärmepumpen dem Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, dass diese Heiztechnologie einen Wirkungsgrad von über 100 Prozent hat“, vermutet er.

Ein Wirkungsgrad von weit über 100 Prozent angegeben ist physikalisch nicht möglich. Der richtige Begriff wäre hier die Jahresarbeitszahl. „Der Minister ist jedoch kein Fachmann auf diesem Gebiet, weshalb er dies nicht wissen konnte. Was ihm gesagt wurde, klang für ihn überzeugend und plausibel.“ Seitdem setzte sich Habeck intensiv für die schnelle Verbreitung der Wärmepumpen ein.

Bei der EU-Gebäuderichtlinie würden mehrere Branchen in der Industrie profitieren, darunter etwa der Maschinenbau und das Bauwesen, sagt der Fachmann. „Die Vertreter dieser Branchen versuchen, die Durchsetzung dieser schärferen Richtlinie zu fördern, weil es dadurch zu einem Auftragsplus für sie kommt. Sie springen damit auf diesen Zug auf und treiben ihn voran.“

Vordergründig würden diese Interessengruppen damit argumentieren, dass mit jenem Gesetz das Klima profitiere und dass es zielführend für die Interessen der Entscheidungsträger wäre, meinte der Fachmann. In Wirklichkeit gehe es den Vertretern letztlich um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen.