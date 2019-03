Debatte über Klimastreiks der „Fridays for Future“-Bewegung im Bundestag

Im Anschluss an die Abstimmungen ohne Aussprache debattiert der Bundestag am Freitag, 15. März 2019, in einer von Bündnis 90/Die Grünen verlangten Aktuellen Stunde über das Thema „Haltung der Bundesregierung zu den Klimastreiks der Fridays-for-Future-Bewegung und der Petition ,Scientists for Future‚“. Die Fridays-for-Future-Bewegung ist eine globale Schüler- und Studenteninitiative, die sich für den Klimaschutz einsetzt und auch von Wissenschaftlern unterstützt wird.

