Fridays for Future: Historiker sieht Radikalisierungsschub bei Klima-Bewegung

Extremismusforscher Udo Baron sieht mit Blick auf Fridays for Future eine „unübersehbare Radikalisierung innerhalb der Klimaschutzbewegung“. Anders als bei Impfgegnern oder Protestgruppen gegen Corona-Maßnahmen stößt diese jedoch auf wenig Widerstand.

Sollte ein Ampel-Bündnis oder eine andere Regierungskoalition unter Einschluss der Grünen in Deutschland zustande kommen, bleibt es dennoch unwahrscheinlich, dass Fridays for Future und andere Gruppierungen aus der Klimabewegung mit den ausgehandelten Ergebnissen vollständig zufrieden sein werden. Dies deuteten bereits Proteste vor Parteizentralen zu Beginn der Koalitionsgespräche an. Je mehr Forderungen der Klimaschützer unberücksichtigt bleiben, umso weiter könnte ein Prozess der Radikalisierung voranschreiten, der sich bereits jetzt abzeichnet.

Gewalt für den „Klimaschutz“ könnte zur Option werden

„Unübersehbar findet in jüngster Zeit eine Radikalisierung innerhalb der Klimaschutzbewegung statt“, äußerte sich der Bremer Historiker und Extremismusforscher Udo Baron am Freitag (12.11.) gegenüber der „Welt“. Es müsse, so Baron, damit gerechnet werden, „dass sich Fridays for Future unter dem zunehmenden Einfluss der Interventionistischen Linken auch für gewaltsame Lösungen verstärkt öffnet“.

Baron macht die Tendenz zur Radikalisierung bei der Bewegung unter anderem an der schwindenden Distanz zur „Interventionistischen Linken“ (IL) fest. Während dieser im Jahr 2019 noch eine Teilnahme an einer Demonstration durch Fridays for Future verwehrt worden sei, sei „in der jüngsten Zeit eine verstärkte Einflussnahme und Kooperation nicht zu übersehen“.

Fridays for Future zunehmend von „Interventionistischer Linker“ dirigiert

Die IL, die auch die treibende Kraft hinter den teilweise gewalttätigen Aktionen der Gruppe Ende Gelände ist und vom Verfassungsschutz als linksextremistische Bestrebung beobachtet wird, helfe mittlerweile nicht mehr nur bei der Organisation und Durchführung von Protesten – sie trete teils sogar als Mitveranstalter auf.

Vermeintlich gemäßigtere Protagonisten der Bewegung wie Luisa Neubauer verstehen unter dem von ihnen verwendeten Begriff „Systemwechsel“ lediglich einen noch schnelleren „Umbau des Wirtschaftssystems“ weg von fossilen Energieträgern – unter offenbarer Inkaufnahme erheblicher Schäden für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und für den Lebensstandard von Klein- und Mittelverdienern.

Die noch radikaleren Exponenten der Bewegung wollen hingegen offen „den Kapitalismus zerschlagen“ und eine auf politischer und wirtschaftlicher Freiheit aufgebaute Ordnung durch eine sozialistische Diktatur mit Kommandowirtschaft ersetzen.

Dass Fridays for Future auch in Deutschland noch weiter ins politische Extrem kippt, bekannte erst jüngst freimütig Sprecherin Clara Reemtsma in der Sendung „Markus Lanz“, in der sie eine „Radikalisierung der Aktionsformen“ und „noch weitere Aktionen des zivilen Ungehorsams“ ankündigte.

Radikalisierung von Medien stillschweigend hingenommen

Während etablierte Politiker und Medien nicht müde werden, auf die Gefahren hinzuweisen, die von einer drohenden Radikalisierung rechter Protestbewegungen ausgehen, die sich beispielsweise gegen eine angebliche Islamisierung oder die Corona-Maßnahmen wenden, dürfen sich selbst extreme Agitatoren der Klimabewegung über ungebrochene Bereitschaft freuen, ihnen zuzuhören.

In den USA lud beispielsweise das Magazin „ New Yorker “ den schwedischen Klima-Aktivisten Andreas Malm im Rahmen eines Podcasts ein, der unter anderem Anschläge auf Ölpipelines und Sabotageakte gegen vermeintlich „klimaschädliche Infrastruktur propagiert.

Der „Spiegel“ berichtet wiederum wertfrei über ein Gespräch von Grünen-Chef Robert Habeck und Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit sogenannten Klimaschützern aus Berlin, das diese im Vorfeld der Bundestagswahl mittels eines Hungerstreiks erpresst hatten.

Einer der Teilnehmer, Henning Jeschke, drohte Scholz dabei unverhohlen mit illegalen Aktionen: „Herr Scholz hat es in der Hand. Er kann es umsetzen. Wenn er es nicht umsetzt, werden wir ab Januar massiv stören, wir werden Autobahnen blockieren, bis er auf die Forderungen eingeht. Wir sind bereit, im Zweifel ins Gefängnis zu gehen.“

Wenn es „nicht dazu kommen sollte, dass unser Leben gerettet wird“, so Jeschke weiter, „dann werden wir die Bundesrepublik Deutschland lahmlegen“.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!