Greta Thunberg plant mit Ankunft in New York am Dienstag

Kräftiger Wind treibe sie auf dem Transatlantik-Törn voran, schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Ihre Mitreisenden und sie gingen deshalb davon aus, irgendwann am Dienstagnachmittag oder -abend im Hafen North Cove Marina in Manhattan einzutreffen.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 25. August 2019

Am Montag näherte sich die „Malizia II“ bereits der US-Küste. Da sich die 16-Jährige aus Klimaschutzgründen weigert zu fliegen, überquert sie den Atlantik an Bord der von dem deutschen Profisegler Boris Herrmann gesteuerten Yacht, die mit Solaranlagen und Unterwasserturbinen zur Stromerzeugung ausgestattet ist. Co-Skipper ist der Gründer des Malizia-Teams und Mitglied des Fürstenhauses Monaco, Pierre Casiraghi.

Die Reise war als PR-Gag in die Kritik geraten, da für den Segeltörn drei Flugzeuge eingesetzt werden, so dass doch nicht wie geplant, CO2-Emissionen eingespart werden.

In New York will Thunberg am 23. September an einem UN-Klimagipfel teilnehmen. Zuvor will sie sich an Jugenddemonstrationen beteiligen.

Anschließend plant sie, nach Kanada, Mexiko und schließlich zur nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember nach Santiago de Chile weiterzureisen. Wie sie später wieder nach Hause kommt, weiß sie nach eigenen Angaben noch nicht.

(dpa)