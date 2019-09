Psychologe: Die „extrem gereizte Gesellschaft“ und Sündenbock Greta Thunberg

Greta Thunberg polarisiert. Zuletzt sorgte die 16-Jährige mit einer emotionalen Wutrede bei dem UN-Klimagipfel für Wirbel. Sie warf den Politikern der Welt klägliches Versagen beim Klimaschutz vor.

Mit hochemotionaler Stimme beklagte die Umweltaktivistin: „Sie lassen uns im Stich, aber die Jugend fängt an zu begreifen, wie schwerwiegend ihr Verrat ist. Die Augen aller künftigen Generationen sind auf Sie gerichtet. Wenn Sie uns erneut im Stich lassen, werden wir Ihnen das nie verzeihen.“

“Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.”

My full speech in United Nations General Assembly. #howdareyou https://t.co/eKZXDqTAcP

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 23, 2019