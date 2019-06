Waldbrände: Feuerwehr hat einiges zu tun

Durch die Trockenheit kam es an einigen Stellen in Südwestfalen zu Waldbränden, wie die „Westfälische Rundschau“ berichtet. Die Waldbrandgefahr ist durch die Trockenheit und Hitze recht hoch. Am ehemaligen Truppenübungsplatz Trupbacher Heide bei Siegen ging eine Jagdhütte in Flammen auf. Dort waren 120 Feuerwehrleute beschäftigt, die bis 18 Meter hohen Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Einen weiteren Einsatz gab es für über 80 Einsatzkräfte bei Sundern-Röhrenspring. Auch bei Hagen-Haspe brannten 100 Quadratmeter Wald. Die Polizei ermittelt im Fall eines weiteren Waldbrandes zwischen Allagen und Niederbergheim in Warstein wegen Brandstiftung.

Waldbrand Münster

Im südhessischen Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) brennt der Wald auf 1000 Quadratmeter, die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Bereich der „Muna“ (ein ehemaliges Munitionsdepot der US-Streitkräfte im Ortsteil Breitefeld) unterwegs.

Der Brand brach gegen 13:20 Uhr aus, es besteht auch eine „latente Gefahr“ durch Munitionsreste.

In Sachsen: Feldbrand Weizen

Während der Weizenernte geriet in Ostsachsen ein Feld in Brand. Es wurden drei Hektar Winterweizen und ein Hektar angrenzender Kiefernwald vernichtet. Die Feuerwehr löschte an der Landesgrenze zu Brandenburg den Brand, verletzt wurde niemand.



In Sachsen herrscht im Norden laut Angaben des Sachsenforst die höchste Waldbrandwarnstufe 5, im südlichen Teil des Vogtlands über das Erzgebirge bis zur polnischen Grenze war es die Warnstufe 4.

Samstag: Verschiedene Brände

Am Samstag brannten in Haspe 100 Quadratmeter Wald. Der Brand entstand durch ein Feuer in einer Laube, der sich in den Wald hinein ausbreitete.

Auch im Frankfurter Stadtwald kam es zu einem Brand auf eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern im „Bereich Dornhöfer / Bussardschneise“, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar, 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Für die Stadt gilt ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen in Parks.

Auch in Österreich und Spanien gibt es Brände

Nach dem traditionellen „Herz Jesu-Feuer“ in Amlach in Osttirol brannte in der Nacht zum Sonntag in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle ein Waldstück. Auf Grund des unwegsamen Geländes konnte nachts nicht zu Ende gelöscht werden, am frühen Morgen wurde mit Hilfe von zwei Hubschraubern das Feuer gelöscht.

Wie die Behörden in Spanien am Samstag mitteilten, brach am Freitag in der zentralspanischen Stadt Almorox ein Feuer aus, das mindestens 1600 Hektar Land zerstörte und sich dem Großraum Madrid näherte.

Ein weiterer Brandherd wütete etwa 60 Kilometer entfernt in der Nähe von Toledo. Löschflugzeuge unterstützen die Feuerwehrleute, die inmitten von Sturmböen gegen die Flammen kämpften. Mehr als 20 Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

In Katalonien im Nordosten Spaniens gelang es derweil, einen Waldbrand nach mehreren Tagen Einsatz weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Die dortigen Rettungskräfte gaben aber noch keine Entwarnung, da ein kleinerer Brandherd noch virulent war. Die spanischen Behörden erklärten weiter, die Gefahr von Bränden sei nach wie vor akut, da die extremen Wetterbedingungen andauerten. (ks / mit Material der Agenturen)