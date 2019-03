23 Tote bei Überschwemmungen in Malawi

Bei Überschwemmungen in Malawi sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden 11 Menschen noch vermisst, teilte das Ministerium für Innere Sicherheit am Freitag mit, Insgesamt waren demnach 110.000 Einwohner in zwölf Verwaltungsbezirken im Süden des Landes von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Im Bezirk Mulanje wurden neun Aufnahmezentren eingerichtet, wie der Bezirksbeauftragte Charles Makanga der Nachrichtenagentur AFP sagte. Falls der Dauerregen nicht aufhöre, werde die Zahl erhöht.

Durch die sintflutartigen Regenfälle wurden auch zwei wichtige Brücken überschwemmt. Der Süden des Landes wurde dadurch von Malawis Wirtschaftszentrum Blantyre abgeschnitten. Nach Angaben des Wetterdienstes soll es noch bis Mitte kommender Woche weiterregnen. (afp)