Bereits fünf Hitzetote: Ein heißes Wochenende steht bevor – Gewitter ab Sonntag und zum Wochenanfang

Am Wochenende wird es erneut heiß, vor allem im Südwesten Deutschland seien hohe Temperaturen bis an die 38 und 39 Grad zu erwarten. Am Samstag zeigt sich die größte Hitze im Gebiet des Rhein und im Südwesten, am Sonntag im gesamten Westen und Süden Deutschlands, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Kühler ist es an den Küsten.

Der Wetterdienst rechnet für Sonntag mit bis zu 39 Grad und einer „starken Wärmebelastung“ im ganzen Land. Dabei drohten insbesondere im Westen, in den Mittelgebirgen und am Alpenrand Gewitter.

Oberbayern schickt Feuerwehr-Flieger zur Beobachtung aus

Wegen der Hitzewelle und der hohen Waldbrandgefahr setzt die Bayern in Oberbayern Flieger ein, die bedrohte Wälder beobachten soll. Die Flieger starten jeweils nachmittags am Sonntag, 30 Juni, und am Montag, 1. Juli.

Vor allem sollen keine offenen Feuer in einem Abstand von 100 Metern zu einem Waldgebiet entzündet werden.

In Berlin setzt die Polizei Wasserwerfer mit 10.000 Liter Fassungsvermögen ein, um ihren Baumbestand zu gießen.

„Die anhaltende Hitze lässt keinen Platz mehr für Schüchternheit und darum verpassen unsere Sprengmeister vom Blauflächenamt heute mal dem Grünstreifen an der Bornholmer Straße eine kalte Dusche“, twittert die Berliner Polizei.

Das Unwetterpotenzial steigt

Derartige Hitzewellen gehen meist mit Gewittern zu Ende. Am Montag entwickeln sich weitere Gewitter im Südosten, es kann zu Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen. An den Küsten sind zeitweise stürmische Böen zu erwarten. Auch am Dienstag kann es noch im äußersten Süden zu Unwettern kommen.

Der Juni war bisher der wärmste und sonnigste seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen in Deutschland vor fast 140 Jahren. Nach einem zu nassen Mai sei der Juni zudem deutlich zu trocken ausgefallen. Mit 19,8 Grad Celsius lag der Temperaturdurchschnitt den Angaben zufolge um 0,4 Grad über dem bisherigen Temperaturrekord aus dem Jahr 2003.

Im langfristigen Vergleich habe die Durchschnittstemperatur im Vergleich zur international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 um 4,4 Grad höher gelegen und im Vergleich zur wärmeren Periode 1981 bis 2010 um vier Grad.

Mit einem Niederschlag von nur rund 55 Litern pro Quadratmeter erreichte der Juni laut DWD zudem nur 64 Prozent der für diesen Monat üblichen Regenmenge. Mit rund 300 Stunden Sonnenschein sei die Sonnenscheindauer gleichzeitig um etwa fünfzig Prozent höher gewesen als das Soll von 198 Stunden. Damit sei der bisherige Juni-Sonnenrekord von 1976 mit damals 287 Stunden deutlich übertroffen worden. Am sonnigsten war es in Ostdeutschland mit bis zu 370 Sonnenstunden.



45,9 Grad Celsius – neuer Hitzerekord in Frankreich gemessen

45,9 Grad Celsius wurde am Freitag der höchste jemals in Frankreich gemessene Wert registriert, wie das Meteorologie-Institut Météo France mitteilte. Er wurde demnach aus Gallargues-le-Montueux im südlichen Département Gard gemeldet.

Der bisherige Hitzerekord in Frankreich war im August 2003 mit 44,1 Grad Celsius gemessen worden. Dieser Wert wurde am Freitag mehrfach übertroffen: Zunächst wurden im südlichen Carpentras am frühen Nachmittag 44,3 Grad Celsius gemessen. Kurz darauf wurden aus Villevieille in Gard 45,1 Grad Celsius gemeldet.

Für vier Départements im Süden Frankreichs, darunter auch in Gard, galt angesichts der Hitzewelle erstmals Alarmstufe „rot“ und damit besondere Schutzmaßnahmen gegen die Hitze. Besonders alte Menschen und kleine Kinder gelten als gefährdet: Im August 2003 wurden in Frankreich rund 15.000 Todesfälle mit der Hitze in Verbindung gebracht.

Wegen der Hitze haben in Frankreich Tausende Schulen geschlossen. Heute hätten 4000 Schulen nicht geöffnet oder eine Notfallbetreuung eingerichtet, teilte Frankreichs Premier Édouard Philippe mit. Er rief die Bevölkerung auf, wachsam und vorsichtig zu sein – und auch auf Familienmitglieder und Nachbarn zu achten.

Auch in anderen Städten der Mittelmeerregion wie Sète und Nîmes wurden Temperaturen deutlich über 40 Grad erwartet.

Die Regierung appellierte an Autofahrer, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Die französische Bahngesellschaft bot kostenlose Stornierungen von Tickets für das gesamte Wochenende an.

Fünf Tote bei Hitzewelle mit Rekordtemperaturen in Europa

Durch die Rekord-Hitzewelle in Europa sind in den vergangenen zwei Tagen fünf Menschen gestorben.

Im südspanischen Andalusien erlitt unterdessen ein 17-jähriger Erntehelfer einen tödlichen Hitzschlag, in der Stadt Valladolid im Norden Spanien brach ein 93-jähriger Mann ebenfalls nach einem Hitzschlag auf der Straße tot zusammen.

Am Freitag erlitt in der Nähe von Rennes im Westen Frankreichs ein 33-jähriger Dachdecker einen tödlichen Schwächeanfall, als er auf einem Dach bei 35 Grad im Schatten seiner Arbeit nachging. In Italien starb ein 60-jähriger Gerüstbauer, der einen Tag zuvor in Rimini während der Arbeit zusammengebrochen war.

Bereits am Donnerstag war ein 72-jähriger Obdachloser in der italienischen Stadt Mailand gestorben.

Spanien: Großer Waldbrand in Katalonien

Seit Tagen leiden weite Teile des Landes unter einer für Juni unüblichen Hitze mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius. Nach Angaben der Wetterdienste dürfte sie bis Samstag andauern. Im Nordosten des Landes gilt bereits höchste Hitze-Warnstufe. 34 der insgesamt 50 Provinzen, darunter vor allem in Katalonien, warnen zudem vor Waldbränden.

In der südkatalanischen Provinz Tarragona versuchten hunderte Feuerwehrleute den dritten Tag in Folge, einen verheerenden Waldbrand in den Griff zu bekommen. Immer wieder angefacht von starken Winden, zerstörten die Flammen bereits über 6500 Hektar Land. Dutzende Menschen, darunter auch Engländer und Deutsche, wurden in Sicherheit gebracht.

Auslöser war offenbar eine Hühnerzucht der Gemeinde Torre del Español: Nach Angaben der Forstbehörde geriet der dort angesammelte Hühnerkot in der Hitze in Gärung und entzündete sich dabei selbst. (ks / mit Material von afp)