Es wird frisch und glatt: Kaltfront sorgt für Bibber-Wochenende

Eine von Norden kommende Kaltfront sorgt in fast ganz Deutschland für ein kühles Wochenende. Nach der Kaltfront folgt Meeresluft polaren Ursprungs, die sich im Laufe des Samstags in Deutschland ausbreitet. Dies sorgt für ein wechselhaftes und kühles und winterliche Wochenende, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Bei starker Bewölkung und teils kräftigen Niederschlägen ist es nicht nur wegen der Temperaturen von maximal fünf bis 13 Grad ungemütlich.

Am Freitag sind vor allem südlich der Donau einzelne Gewitter möglich, in der Nacht zum Samstag auch im Norden. Im norddeutschen Binnenland droht leichter Frost in Bodennähe, in den mittleren und höheren Lagen der westlichen und zentralen Mittelgebirge kann es Luftfrost bis -2 Grad geben.

Samstag: Schnee und Glätte

Am Samstagvormittag beginnt es zu schneien: Zwischen Hunsrück, Eifel und den zentralen Mittelgebirgen und dem Harz schneit es oberhalb 400 m. Es fallen in einigen Staulagen bis 10 cm nasser Schnee, es wird glatt.

Auch in Lagen unter 400 m ist nasser Schnee denkbar. Im Laufe des Samstag verlagern sich die Niederschläge nach Süden, die Schneefallgrenze liegt am Tag zwischen 400 und 800 m. Am Samstag sind auf exponierten Alpengipfeln stürmische Böen oder Sturmböen denkbar.

Sonntags wird es im Osten heiter

In der Nacht sowie am Sonntag ist im Bergland sogar Schnee möglich. Auch nächtliche Tiefstwerte bis minus vier Grad sorgen für eher winterliche Verhältnisse. Im Osten wird es im Laufe des Sonntag zunehmend heiter. Die Temperaturen liegen in der nördlichen Hälfte des Landes bei 9 bis 13 Grad, im Süden 7 bis 11 Grad.

Zum Montag zu klingen die Niederschläge ab, die Tiefstwerte liegen zwischen 5 Grad an den Küsten und -3 Grad im Bergland und im Süden. (dpa/ks)