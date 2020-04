Kaltwetterfront erreicht USA – schwere Stürme und Tornados erwartet

Am Donnerstag zieht ein sich intensivierendes Sturmsystem über den Nordosten der USA hinweg, das erhebliche Schneefälle, böige Winde, kühlere Temperaturen und schwere Stürme mit sich bringt.

Wenn der Sturm vor der Küste aufzieht, wird er zu einem verspäteten „Nordostler“ und bis Freitag noch Schnee ins Innere Neuenglands bringen. An einigen Stellen im Norden von Maine und New Hampshire könnten bis zu zwei Meter Schnee fallen, warnt das Weather Prediction Center (WPC).

A strong nor’easter will affect New England Thursday and Friday. Snowfall rates of more than 1″/hr and strong winds are likely. Many areas of northern VT, NH, and ME should receive more than 6″ of snow. Some places may receive 18″ before the system ends late Friday. pic.twitter.com/WvI5IDPEGP

— NWS WPC (@NWSWPC) April 8, 2020