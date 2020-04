Mindestens sechs Tote bei Tornados in Mississippi

Durch Tornados im US-Bundesstaat Mississippi sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte am Sonntag die regionale Katastrophenschutzbehörde mit. Gouverneur Tate Reeves rief den Ausnahmezustand aus. Laut Berichten von US-Medien richteten die Wirbelstürme „katastrophale“ Schäden in dem Bundesstaat im Süden der Vereinigten Staaten an.

Die Katastrophenschutzbehörde rief Einwohner, die vor den Tornados in staatliche Notunterkünfte flüchten mussten, zur Bedeckung von Mund und Nase wegen der Coronavirus-Pandemie auf. Bei Fehlen von Atemschutzmasken könnten sie dies mit Tüchern oder Schals tun.

Das Sturmwarnzentrum sagte weitere schwere Unwetter für die Nacht zum Montag (Ortszeit) voraus. Dabei seien auch heftige Hagelschauer möglich. Neben Mississippi seien auch die Nachbarstaaten Alabama und Georgia betroffen. (afp)