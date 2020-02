NEWSTICKER Sturm „Sabine“: Europaweit Flugausfälle – Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein

Ab Sonntag erfasst das atlantische Orkantief „Sabine“ weite Teile des Bundesgebiets, wie der Deutsche Wetterdienst im hessischen Offenbach mitteilt. Zu rechnen ist demnach mit gefährlichen Sturmböen von bis zu hundert Stundenkilometern.

13:06 Uhr: Bahn stellt den Fernverkehr zur Nordseeküste ein

Wegen des aufziehenden Sturms „Sabine“ stellt die Deutsche Bahn den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. Auch für Regionalzüge im Norden wird vor Behinderungen gewarnt. Auch an Flughäfen sind Verdingungen gestrichen worden, unter anderem an den Flughäfen Frankfurt, München und Hannover.

In Großbritannien und Irland hat der Sturm schon Schäden angerichtet. Drei Menschen wurden verletzt, als im schottischen Perth am Abend das Dach eines Pubs einstürzte. Queen Elizabeth II. sagte ihren Kirchgang ab.

12:30 Uhr: Sturm „Sabine“ sorgt europaweit für Probleme

Das Orkantief „Ciara“ hat in Teilen Europas zu ersten Ausfällen und Verzögerungen im Bahn- und Flugverkehr geführt.

In Großbritannien wurden für Sonntag dutzende Flüge abgesagt oder verspäteten sich. Die britische Eisenbahngesellschaft riet Fahrgästen wegen des in Deutschland „Sabine“ genannten Sturms von nicht unaufschiebbaren Zugreisen vorerst ab. Lufthansa und Eurowings strichen Flugverbindungen nach Brüssel. Auch in Frankreich warnte der Wetterdienst vor Überschwemmungen und Sturmschäden.

Die britische Fluggesellschaft British Airways bot Reisenden von oder nach den Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick oder London City an, ihre Flüge umzubuchen. Auch die Fluggesellschaft Virgin Atlantic setzte mehrere Flüge von Heathrow aus. Zudem kam es zu Verspätungen und Ausfällen der Schiffsverbindung zwischen Calais und Dover.

Zudem fielen mehrere Veranstaltungen dem Orkan zum Opfer. In London fiel ein Zehn-Kilometer-Lauf mit erwarteten 25.000 Teilnehmern aus, zahlreiche Parks wurden geschlossen. Zudem erwartet die britische Wetterbehörde Schäden an Gebäuden und Stromausfälle sowie Überschwemmungen.

Am Flughafen von Brüssel wurden wegen des Sturmtiefs rund 60 Starts und Landungen abgesagt. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa strich Verbindungen zwischen Brüssel und München sowie Frankfurt am Main. Die Lufthansa-Tochter Eurowings sagte Flüge zwischen Stuttgart und Brüssel ab.

In Luxemburg ist am Montag Schulfrei, das betrifft alle Grundschulen, ie Sekundarschulen und alle anderen pädagogischen Institutionen des Landes.

In Irland warnten die Wetterbehörden vor Überschwemmungen in Küstennähe. In der westlichen Stadt Galway wurde eine Veranstaltung zur europäischen Kulturhauptstadt 2020 bereits am Samstagabend abgesagt.

In Frankreich erwarteten die Wetterdienste, dass vor allem der Norden und der Nordwesten des Landes vor starken Böen. In den Vogesen wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erwartet. Die Behörden rieten davon ab, in Wälder zu gehen und Autos unter Bäumen zu parken.

12:00 Uhr: Zweithöchste Unwetterwarnstufe in weiten Teilen Deutschlands

Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe wegen des Sturmtiefs „Sabine“ herausgegeben. In Teilen des Schwarzwaldes gelte sogar die höchste der insgesamt vier Warnstufen.

Der Sturm werde die ganze Nacht von Norden nach Süden durch das Land ziehen. Auf den Straßen sei dann Vorsicht geboten. Es könnten Äste herabstürzen oder auch Ziegel. Es werden auch Einschränken bei der Bahn und im Flugverkehr erwartet. Verschiedene Sportveranstaltungen wurden schon abgesagt.

12:00 Uhr: Die Hamburger Feuerwehr und die Wahlplakate

Hamburg wählt am 23. Februar eine neue Bürgerschaft, die Stadt ist voller Wahlplakate. Die Feuerwehr erklärt: „Wir können nicht sagen, inwieweit jedes einzelne Schild befestigt ist“, sagte ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes der MOPO, „aber natürlich kann es durchaus sein, dass auch ein Wahlplakat um- und weggeweht wird.“

Die stärksten Winde in Hamburg drohen Wetteronline zufolge zwischen 14 und 20 Uhr, es drohen Böen über 100 Kilometer pro Stunde, an der Nordseeküste bis 140 km/h.

11:50 Uhr: Rheinland-Pfalz und Saarland – Eltern und Schulen entscheiden über Montagsunterricht

Am Montag kann es auch zu Unterrichtsausfällen in Rheinland-Pfalz und Saarland kommen. Die Entscheidung, ob der Schulweg für die Kinder zumutbar sei, könne von den Eltern und Schulen selbst getroffen werden, teilten die Kultusministerien der beiden Bundesländer mit.

„Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden“, hieß es in der Mitteilung vom Samstag. Den Eltern stehe es frei, ob sie aufgrund des Wetters ihr Kind in die Schule schicken möchten. Auch volljährige Schüler könnten selbst entscheiden. Wenn es nötig und möglich sei, werde eine Notbetreuung in den Schulen gestellt.

Ob und in welchem Rahmen der Unterricht ausfällt, entscheiden die Schulen vor Ort. Sicherheit geht vor.

10:50 Uhr: Wann ist der Sturm wo?

Ab Sonntagmittag und dem frühen Nachmittag wird der Sturm an der Nordsee und im Nordwesten erwartet. Sturm „Sabine“ zieht danach weiter gen Südosten und wird zwischen 19 Uhr und Mitternacht eine Linie von NRW über Thüringen zur Ostsee erreichen.

Bei windy.com kann die Verbreitung verfolgt werden.

Der Bereich zwischen Saarland – Berlin – Sachsen wird von Mitternacht bis 4 Uhr erreicht, zwischen 4 und 7 Uhr auch der Oberrhein – Bayerische Wald – Oberlausitz.

Am Montagmorgen und -vormittag wird es dann stürmisch in Baden-Württemberg, Bayern und am Alpenrand.

10:30 Uhr: Schulen und Kitas bleiben in Köln und Aachen am Montag geschlossen

Die Deutsche Bahn rechnete ab den Mittagsstunden mit Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr. Die Küstenregionen und stark sturmgefährdete Regionen wie Emden, Norddeich, Kiel und Westerland sollten ab den Mittagsstunden nicht mehr angefahren werden.

Dies betraf unter anderem die IC-Züge zwischen Norddeich und Hannover/Koblenz, die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Kiel/Westerland sowie den EC zwischen Hamburg und Kopenhagen/Aarhus.

In Köln bleiben am Montag alle 260 städtischen Schulen und die 226 städtischen Kindergärten geschlossen. Auch den Kitas in freier Trägerschaft empfahl die Stadt, die Einrichtungen vorsichtshalber nicht zu öffnen. Auch in Aachen bleiben die Schulen am Montag zu.

Wetterdienst „Das wird gefährlich“

„Das wird gefährlich“, warnte der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst am Freitag. „Alles, was im Freien nicht niet- und nagelfest ist, sollte gesichert werden.“

Als Erstes werde das vom Atlantik kommende Orkantief „Sabine“ am Sonntag voraussichtlich gegen Mittag den Nordwesten Deutschlands treffen. An der Nordseeküste seien nach aktuellen Wettermodellen Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern zu erwarten. Während des Orkans kann es zu Gewittern kommen, vor allem an der Nordsee. Dort sind Sturmfluten möglich.

In den folgenden Stunden zieht das Sturmfeld weiter Richtung Süden. Am Abend wird „Sabine“ mit Windstärke elf (103 bis 118 Stundenkilometer) vermutlich die Linie Eifel, Niederrhein, Saarland erreichen und in der zweiten Nachthälfte zum Montag schließlich auch in Bayern ankommen. In den Staulagen der Mittelgebirge wird auch Dauerregen mit Mengen um oder über 25 l/qm binnen 12 h erwartet.

Heftige Windböen durch den Sturm „Sabine“ auch im Fachland

„Die gefährlichste Situation mit den höchsten Windspitzen in ganz Deutschland“ wird nach Einschätzung Friedrichs in der Nacht zum Montag erreicht, wenn sich zu dem Orkantief eine Kaltfront gesellt.

Selbst in den Niederungen können Böen dann die Windstärke elf bis zwölf erreichen. Noch heftiger wird sich „Sabine“ über den Bergen austoben: Mit 120 bis 150 Stundenkilometern werden die Böen in der Nacht zum Montag über die Gipfel fegen. Eine Vorhersage für den Brocken, den höchsten Gipfel im Harz, gehe sogar von 175 Stundenkilometern aus, so Friedrich.

Der Dauerregen verlagert sich im Lauf der Woche in Richtung Schwarzwald und Alpenrand, in Hochlagen fällt Schnee. In Staulagen sind markante Neuschneemengen (>10 cm in 12 h) möglich.

Besonders betroffen ist demnach praktisch flächendeckend das Gebiet der alten Bundesrepublik, in den ostdeutschen Bundesländern und Berlin fallen die Windgeschwindigkeiten größtenteils niedriger aus. Auch dort ist aber mit einzelnen schweren Sturmböen zu rechnen, im Bergland ebenfalls mit Orkanwinden der stärksten Kategorie zwölf.

Fußball: Abgesagte Spiele

Das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Nachmittag ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt. Das teilten beide Clubs am Morgen auf ihren Webseiten mit.

Wann das Spiel des Tabellen-Vierten gegen den Tabellen-13. nachgeholt wird, ist noch offen. Für das 90. Derby zwischen beiden Clubs war der Borussia-Park mit 54 022 Zuschauern ausverkauft.

Der niederländische Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Behinderungen am Montagmorgen zu erwarten

Der Straßen- und Bahnverkehr im ganzen Land wird aller Voraussicht nach stark beeinträchtigt: „Am Montagmorgen wird es zum Teil zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen“, sagte Friedrich. „Man muss die Bevölkerung entsprechend warnen, aber von einem Horror- oder Monsterorkan kann nicht die Rede sein.“ „Sabine“ sei ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkomme, aber kein „Rekordsturm“. So stark wie Kyrill (2007) oder Lothar (1999) werde „Sabine“ nicht.

Der Frankfurter Flughafen hofft auf möglichst wenig Probleme im Luftverkehr. Der Sturm könnte auch den Flugbetrieb an den Hauptstadt-Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken.

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren.

Die Bahn bietet kostenfreien Ersatzverkehr und Stornierung an

Wegen des erwarteten schweren Wintersturms „Sabine“ rät die Deutsche Bahn von Fahrten zwischen Sonntag und Dienstag ab. Reisende sollten möglichst auf andere Tage ausweichen, erklärte der Konzern am Freitag. Alle Fernverkehrstickets für Sonntag, Montag und Dienstag könnten bereits am Samstag sowie mindestens bis zum 18. Februar benutzt werden. Auch eine kostenlose Stornierung sei möglich.

Dies gelte auch für Fahrkarten mit Zugbindung, führte die Bahn aus. Wer eine Sitzplatzreservierung gebucht habe, könne diese kostenfrei umtauschen. Die Bahn riet Reisenden außerdem, vor Fahrtantritt ihre gewählte Verbindung noch einmal im Internet, der Bahn-App oder über die Telefonhotline zu prüfen.

Am Montag ist noch nicht alles vorbei

„Das Ganze ist auch am Montagmorgen noch nicht vorbei“, erklärte der Meteorologe vom DWD. Im Lauf des Montags werde polare Meeresluft einströmen und Schauer und Wintergewitter mit sich bringen. Es können weiter Böen mit Windstärke elf über das Land fegen. Erst ab Montagabend und dann am Dienstag wird sich das Wetter allmählich beruhigen.

Ab der Stärke elf auf der Beaufort-Skala sprechen die Meteorologen von einem orkanartigen Sturm, ab 118 Stundenkilometern (Stärke zwölf) handelt es sich um einen Orkan. (dpa/ks)