Schnee, Hagel, Regen: Unwetter in Italien

Unwetter haben in weiten Teilen Norditaliens Schäden angerichtet. In Rom setzte Regen die Stadt stellenweise unter Wasser. Am Flughafen Mailand-Malpensa wurden einige Flüge auf andere Airports umgeleitet, weil die Landebahnen voller Hagel waren. Der Flughafen wurde für 40 Minuten geschlossen.

Zwei Männer kamen bei Brescia ums Leben, als Bäume umstürzten. In den Alpen schneite es wieder bis in mittlere Lagen.

Verschiedene Superzellen wurden aus den Regionen Piemont, Lombardei und Venetien gemeldet.

Der Bauernverband Coldiretti spricht von einem „verdammten Frühling“, der den Bauern Millionenschäden zugefügt habe. Vor allem Hagel schade den Pflanzen. (dpa)