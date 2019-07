Sommerwetter: Das Wochenende lockt mit Temperaturen bis 35 Grad

Ab Donnerstag beginnen in Deutschland wieder die Temperaturen zu steigen – leichter Wind aus dem Süden bringt sommerliches Wetter mit. Am Rhein können es wieder bis an die 30 Grad werden, an den Küsten bleibt es zwischen 19 und 25 Grad, sonst um die 23 bis 28 Grad. Einzelne kurze Schauer oder Gewitter vor allem auch südlich der Donau sind nicht ausgeschlossen.

Freitag folgen mit einem Tiefausläufer teilweise kräftige Regengüsse und etwas kühlere Luft aus Nordwesten. Auch im Süden und der Mitte Deutschlands sind Regengüsse zu erwarten.

Das kommende Wochenende lockt anschließend erneut mit Sommerwetter und Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad. Im Südwesten kann es wieder schwül-heiß werden.

In der 4. Juliwoche steigen die Temperaturen weiter bis zu 35 Grad. Ob dann erneut kräftige Gewitter folgen oder das Sommerwetter erhalten bleibt, wäre abzuwarten. (ks)