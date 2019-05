Sonne, Schauer, Gewitter, Starkregen – Es wird nass

Der Sonntag beginnt im Westen und Südwesten mit Schauern, sonst bleibt es bis auf den Ostseebereich freundlich und trocken. Im Laufe des Tages bilden sich Quellwolken, die Schauer und Gewitter mit sich bringen. Im Westen und Südwesten besteht Starkregengefahr mit lokalen Überschwemmungen.

Die Temperaturen steigen bis 24 Grad, im Raum Berlin bis 26 Grad. An der Küste und im Südwesten sind eher Werte um 17 Grad zu erwarten.

Zum Montag verstärken sich die dichten Wolken von Tief „Axel“ vor allem südlich von Mosel und Main, ebenso im Nordseebereich. Die Mitte und der Osten Deutschlands bleibt meist niederschlagsfrei, die Temperaturen liegen früh zwischen 13 und 7 Grad.

Montag teilweise unwetterartige Starkregen

Am Montag kommt es wiederholt zu Schauern und kräftigen Gewittern, vor allem im Süden und Südosten mit teilweise unwetterartigen Starkregen – bis hin zu lokalen Überschwemmungen. Die geringste Neigung zu Niederschlägen besteht an den Küsten und im äußersten Weste. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad, an der Spree bis 25 Grad.

Nachts lockert es zum Dienstag etwas auf, anfangs kann es noch gewittrigen Regen mit Starkregengefahr geben.Westlich des Rheins und im Osten klingen die niederschläge ab, die Temperaturen liegen erneut zwischen 13 und 7 Grad.

Auch am Dienstag regnet es in weiten Teilen des Landes weiter, die größte Gefahr von Starkregen liegt im Süden. Vereinzelt gibt es Nebel. Erst zur Wochenmitte tritt vorübergehend eine Wetterberuhigung ein, bevor es dann am kommenden Wochenende von Westen her neue, teils kräftige Regenfälle geben kann. (ks)