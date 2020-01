Spanien: Zahl der Todesopfer durch Wintersturm „Gloria“ auf sechs gestiegen

In Spanien ist die Zahl der Todesopfer durch den Wintersturm „Gloria“ auf sechs gestiegen. In einem Überschwemmungsgebiet in der südöstlichen Provinz Alicante entdeckten Polizisten am Mittwoch eine männliche Leiche, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei hatte in der Region nach einem 67-jährigen Mann gesucht, dessen Auto von den Wassermassen mitgerissen worden war. Zwei weitere Tote gab es im südlichen Andalusien.

„Gloria“ war seit Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern, eisigem Regen und Schnee über den Osten Spaniens und die Balearen hinweggezogen.

Es gab bereits drei weitere Todesopfer, darunter eine 54-jährige obdachlose Frau, die in einem Park erfroren war, und ein 63-jähriger Mann, der von herunterfallenden Dachziegeln am Kopf getroffen wurde.

Mann unter Gewächshaus begraben

Am Mittwoch kamen dann der 67-jährige Mann in Alicante und zwei weitere Tote in Andalusien hinzu, darunter ein 77-jähriger Bauer, dessen Gewächshaus in einem Hagelsturm über ihm zusammengestürzt war.

Die Behörden befürchten, dass sie Opferzahl noch weiter steigen wird. Die Rettungskräfte suchten am Mittwoch noch nach vier Vermissten, darunter ein 25-jähriger Brite, der am Dienstag an einem Strand auf der Ferieninsel Ibiza verschwunden war und ein 27-jähriger Spanier, der nicht von einer Canyoning-Tour auf Mallorca zurückkehrte.

Auf den Balearen wurden nach Behördenangaben am Dienstag Riesenwellen von fast 15 Metern Höhe gemessen. In Cala Ratjada auf Mallorca schwappeten die Wellen über eine Ufermauer und überfluteten Straßen und Gebäude, wie auf Bildern spanischer Medien zu sehen war.

Der spanische Wetterdienst rechnete am Mittwoch zwar mit einer Entspannung der Lage. In Katalonien im Nordosten Spaniens und auf den Balearen galten aber weiterhin Unwetterwarnungen. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]