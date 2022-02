Sturmwarnung „Rot“ in Großbritannien ausgegeben

Sturm in Dudley, UK, am 16. Feburuar 2021. Symbolbild. Foto: Christopher Furlong/Getty Images

Angesichts eines über den Atlantik heranziehenden Sturms ist in Großbritannien die seltene Alarmstufe „Rot“ ausgerufen worden. Es bestehe „Gefahr für das Leben“, erklärte der britische Wetterdienst am Donnerstag. „Eunice“ werde am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde die britische Küste erreichen.

Besonders betroffen sein werden den Vorhersagen zufolge Cornwall, die englische Südwestküste und der Süden von Wales – für all diese Regionen wurde die Warnstufe „Rot“ ausgegeben. Laut Wetterdienst wird „extrem starker Wind“ erwartet. Es drohten „gefährliche Zustände“, unter anderem könnten Häuserdächer abgedeckt, Bäume entwurzelt und Stromleitungen zerstört werden.

Die britische Regierung berief ein Krisentreffen ihres Notfallkomitees ein. Dabei sollte es auch um die Folgen des Sturmtiefs gehen, das am Mittwoch in Schottland und im Norden von England für weitreichende Stromausfälle gesorgt hatte. In Deutschland hatte der Sturm zu großflächigen Störungen im Bahnverkehr geführt, in Niedersachsen wurde ein Autofahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Auch in Irland warnten die Behörden wegen „Eunice“ vor „schwerem und Schäden verursachenden Wind“. (afp/dl)