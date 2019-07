Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor schweren Gewittern mit Starkregen im Südwesten Deutschlands gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen, teilte der DWD am Freitagmittag mit. Örtlich könne es zu Überflutungen von Kellern und Straßen kommen.

Zudem könnten Erdrutsche und örtlich Schäden durch Blitzeinschläge auftreten. Die aktuellen Warnungen gelten zunächst für die Zeit von Freitagmittag bis zum Freitagabend.

Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der Wetterdienst weiter. Durch ein Tief, das am Südrand eines von der westlichen Nordsee nach Dänemark zieht, gelange von Westen mäßig warme und feuchte Atlantikluft nach Deutschland.

In dieser Luft bildeten sich am Nachmittag zahlreiche Gewitter, die nur langsam zögen und daher viel Regen an einem Ort bringen, so der DWD. (dts)