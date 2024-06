Wetterdienst warnt vor Unwettern während deutschem EM-Achtelfinale

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Unwettern in vielen Regionen Deutschlands während des Achtelfinales der DFB-Elf gegen Dänemark am Samstagabend. Das teilte der DWD am Freitag mit.

Laut aktuellem Warnlagebericht kommt es am Samstag zunächst im Südwesten, im Tagesverlauf auch über den zentralen Mittelgebirgen, zu einzelnen durchaus kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Unwetter durch größeren Hagel, heftigen Platzregen und schwere Sturmböen seien nicht ausgeschlossen, so der Wetterdienst.

Ab den Abendstunden beginne dann im Südwesten eine ausgewachsene, bis weit in die Nacht andauernde Schwergewitterlage. Von Frankreich her greift demnach ein größeres Gewittersystem über, welches über Teile des Westens und der Mitte Deutschlands nordostwärts zieht.

Dabei besteht laut DWD die Gefahr von extremen Regenmengen (bis 40 l/qm binnen kurzer Zeit, regional begrenzt 60 bis 100 l/qm in wenigen Stunden), Sturm- und Orkanböen von zehn bis zwölf Bft (90 bis 120 km/h) sowie größerem Hagel um drei Zentimeter. (dts/red)