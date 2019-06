Wetterwarnung: Schwere Gewitter im Süden und Osten, großer Hagel nicht ausgeschlossen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern im Süden und Osten Deutschlands. Im Süden gibt es bereits erste, teils kräftige Gewitter, es gilt die Warnstufe „Dunkelrot“. In München kam es bereits zu einem Unwetter, wie der „Merkur“ schreibt: „Das extreme Unwetter in und um München hat bereits erste Folgen. Der Starkregen und die extrem großen Hagelkörner haben in der Region ganze Bäume entlaubt.“

Es kann vor allem auch im Osten zu großkörnigem Hagel bis 5 cm kommen, Starkregen bis 40 mm in kurzer Zeit sowie Sturm- und Orkanböen bis zu 120 km/h. Auch Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Die Gewitterfront dauert bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags an und liegt hauptsächlich über der Mitte und dem Osten Deutschlands (in der Karte das schraffierte Gebiet). Auch im Westen sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. An den Alpen Föhn, steife bis stürmische Böen sind möglich.

Warnkarte

Foto: Screenshot/https://kachelmannwetter.com/de/stormtracking/deutschland/blitze-radarhd/20190610-1640z.html Am 10. Juni 2019, 18:40 Uhr, ist vor allem bei München die Gewittergefahr deutlich zu erkennen.

Foto: Screenshot/https://kachelmannwetter.com/de/stormtracking/bayern/blitze-radarhd/20190610-1540z.html Südlich von Augsburg ist eine drehende Wolkenformation zu erkennen. So wird eine Tornado-Gefahr gekennzeichnet, violett sind die extremen Unwetter.

Kachelmannwetter.com schreibt zu diesem Ausschnitt: „Schwergewitter mit extremem Starkregen; großer Hagel und schwere Sturmböen möglich; Rotation. 3 km nordöstlich von Fürstenfeldbruck wurde um 17:40 Uhr ein Gewitter registriert, das sich mit 55 km/h nach Nordosten verlagert. Dabei sind Starkregen, örtlich auch großer Hagel mit über 4 cm Korngröße und schwere Sturmböen möglich. Mit 507 Blitzen in den letzten 10 Minuten ist die Blitzaktivität sehr hoch. Es wurde Rotation an der Gewitterwolke festgestellt. Eine Tornadobildung ist möglich.“

Kachelmann teilt ebenfalls mit, wann die Gewitter welche Orte erreichen bzw. welche Städte in der Zugrichtung des Gewitters liegen. (ks)