Autismus: Warum manche die Diagnose verlieren

Im Gegensatz zu Depressionen oder Angstzuständen wird Autismus nicht als psychische Erkrankung eingestuft. Es handelt sich um eine neurologische Entwicklungsstörung. Neurologische Entwicklungsstörungen bezeichnen Erkrankungen, die typischerweise in der frühen Kindheit auftreten und die natürliche Entwicklung beeinträchtigen.

„Bei Autismus können Kinder von einer erheblichen Entwicklungsverzögerung in Entwicklungstests zu einer normalen Funktionsfähigkeit gelangen“, erklärte Dr. Fred Volkmar, emeritierter Professor an der Yale School of Medicine mit den Schwerpunkten Kinderpsychiatrie, Pädiatrie und Psychologie, gegenüber Epoch Times.

Autismus tritt in der Regel in den ersten ein bis drei Lebensjahren auf. Kinder mit milderen Symptomen werden jedoch oft erst einige Jahre später diagnostiziert.

Menschen mit neurologischen Entwicklungsstörungen haben Schwierigkeiten beim Lernen und bei der Ausführung sozialer, kognitiver und/oder körperlicher Aufgaben.

Im Falle von Autismus liegt eine zentrale Schwierigkeit in der sozialen Interaktion, wobei die Symptome in der Regel im Alter von 6 bis 24 Monaten auftreten.

„In der typischen Entwicklung sind soziales Interesse und soziale Fokussierung auf andere Menschen ein sehr zentrales Merkmal der Entwicklung“, erklärte die Psychologin Deborah Fein von der University of Connecticut, die sich auf das Verständnis und die Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen spezialisiert hat, gegenüber Epoch Times.

Menschen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten, soziale Signale zu verstehen und Gespräche und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Im Zusammenhang mit diesen sozialen Herausforderungen haben einige autistische Kinder auch Sprachverzögerungen und Schwierigkeiten beim Sprechen.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die Schwierigkeit, sich an Veränderungen anzupassen, was sich in repetitiven Verhaltensweisen und starren Routinen äußert.

Was verursacht diese Schwierigkeiten?

Eine Mischung aus Faktoren

Im Allgemeinen wird angenommen, dass alle neurologischen Entwicklungsstörungen eine neurologische Ursache haben.

Frühe Forschungen aus den 1970er-Jahren deuteten darauf hin, dass Kinder mit Autismus unterschiedliche EEG-Muster aufweisen, was die Theorie stützt, dass Autismus auf einer veränderten Gehirnfunktion beruht. Spätere Studien an Leichen haben ebenfalls unterschiedliche anatomische Strukturen des Gehirns zwischen autistischen und normal entwickelten Menschen gezeigt.

Etwa zur gleichen Zeit begannen Zwillingsstudien, eine starke genetische Komponente aufzudecken.

Wenn ein eineiiger Zwilling Autismus hat, besteht eine 60- bis 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der andere ebenfalls Autismus hat, verglichen mit nur 5 bis 40 Prozent bei zweieiigen Zwillingen.

Autismus lässt sich nicht auf ein einzelnes Gen zurückführen. Forscher schätzen, dass möglicherweise 500 bis 1.000 Gene mit Autismus in Verbindung stehen könnten.

Bis zu 10 Prozent der Kinder, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde, leiden auch an einem bekannten genetischen Syndrom, wie dem Down-Syndrom oder Zerebralparese. Bei den übrigen 90 Prozent lässt sich mehr als die Hälfte auf eine genetische Ursache zurückführen, während die anderen 40 Prozent ungeklärt bleiben.

Die ungeklärten Fälle könnten auf Stoffwechselstörungen wie mitochondriale Dysfunktion zurückzuführen sein. Umweltfaktoren wie Schwangerschaftskomplikationen und postnatale Faktoren wie unzureichende soziale Bindungen, Infektionen in der frühen Kindheit und Chemikalien können ebenfalls das Autismusrisiko erhöhen.

Daher scheint Autismus das Ergebnis einer Kombination aus genetischen, umweltbedingten und neurologischen Faktoren zu sein. „Man könnte also sagen, dass es sich um eine neurogenetische Entwicklungsstörung handelt“, sagte Volkmar.

Dennoch geht die vorherrschende Theorie davon aus, dass Autismus eine starke genetische Komponente hat. Daher wurde er lange Zeit als lebenslange Erkrankung betrachtet.

Dies muss jedoch nicht immer der Fall sein.

Autismus überwinden

Einige Kinder können erhebliche Fortschritte erzielen – insbesondere durch frühzeitige Verhaltensinterventionen vor dem dritten Lebensjahr. Laut Volkmar kann bei einem kleinen Prozentsatz der Kinder die Diagnose schließlich aufgehoben werden.

„Es gibt Untersuchungen zu Kindern, die ihren Autismus überwinden“, sagte Volkmar. „Technisch gesehen erfüllen sie nicht mehr die Kriterien für Autismus, aber oft haben sie noch Restsymptome.“

Das Gehirn ist in den ersten drei Lebensjahren am neuroplastischsten, und wenn man einem Kind beibringt, seine sozialen Schwierigkeiten zu überwinden, kann es zu einem sozial funktionsfähigen Menschen heranwachsen und gilt nicht mehr als autistisch, sagte Fein.

Studien deuten darauf hin, dass etwa 10 Prozent der Kinder mit Autismus im Erwachsenenalter möglicherweise nicht mehr die diagnostischen Kriterien erfüllen.

Fein hat Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass bestimmte frühe Merkmale den Behandlungserfolg vorhersagen können. Kinder mit höherem IQ, stärkeren Sprachfähigkeiten und der Fähigkeit zum Nachahmungsspiel – in Kombination mit einer frühzeitigen Diagnose und Intervention – verlieren mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Diagnose.

Es ist erwähnenswert, dass diese Kinder kognitiv gesund sind und daher eine mildere Form von Autismus haben als schwerer Autismus.

Die häufigste Behandlungsform für Autismus ist die angewandte Verhaltensanalyse, eine Verhaltenstherapie, die Kindern soziale Fähigkeiten wie Augenkontakt und das verbale Ausdrücken ihrer Wünsche vermittelt. Sie gilt weithin als Goldstandard für die Behandlung von Autismus.

Kinder, die ihre Diagnose verlieren, werden jedoch nicht unbedingt zu normal entwickelten Kindern.

Fein hat beobachtet, dass viele dieser Kinder später andere Probleme entwickeln, wie beispielsweise Aufmerksamkeitsprobleme oder ADHS.

Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Aufmerksamkeitsprobleme ein wesentlicher Bestandteil von Autismus sind, auch wenn sie kein diagnostisches Kriterium darstellen, so Fein. Sobald ein Kind also sozial kompetenter wird und sich aus dem autistischen Spektrum entfernt, treten die anderen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen deutlicher zutage und vermitteln stattdessen das Bild einer ADHS.

In einer nachfolgenden Studie zur Bildgebung des Gehirns stellten Fein und ihre Kollegen fest, dass Kinder, bei denen die Autismusdiagnose später im Leben aufgehoben wurde, im Vergleich zu normal entwickelten Kindern ein Gehirn hatten, das eher dem von Kindern ähnelte, bei denen die Autismusdiagnose bestehen blieb.

Doch selbst wenn die Autismusdiagnose nicht mehr zutrifft, können Erwachsene, die mit Autismus aufgewachsen sind, bestimmte Eigenheiten beibehalten. Sie verwenden möglicherweise eine übermäßig formelle Sprache, die im Alltagssprachgebrauch nicht typisch ist, wie beispielsweise „begeistert von diesem neuen Phänomen“, und prägen manchmal neue Wörter wie „elektronische Drähte“ anstelle von „elektrische Drähte“. Als Erwachsene neigen sie auch zu Routinen, sagte Fein.

Da Kinder, die mit einer Autismusdiagnose aufgewachsen sind, oft einem Verhaltenstraining unterzogen werden, halten sie sich auch genauer an soziale Umgangsformen und werden daher tendenziell als sympathischer eingestuft als normal entwickelte Kinder, so Fein.

Zusätzlich zu Verhaltenstherapien glauben einige Ärzte, dass Autismus auf der Grundlage seiner zugrunde liegenden biomedizinischen Ursachen behandelt werden kann – wie immunologische Unterschiede, Vitaminmangel, mitochondriale Dysfunktion und mehr.

Beispielsweise hat die Forschung des Neurologen Dr. Richard Frye gezeigt, dass manche Kinder Antikörper produzieren, die die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen. Wenn diese Nährstoffe wieder zugeführt werden, kann es zu Verbesserungen der Konzentrationsfähigkeit und der Sprache kommen, erklärte er gegenüber Epoch Times.

Der Internist Dr. Armen Nikogosian erklärte gegenüber Epoch Times, dass Kinder, die in jüngerem Alter, beispielsweise unter fünf Jahren, biomedizinische Therapien erhalten, möglicherweise große Verbesserungen in ihrem Verhalten zeigen. Kinder, die erst später im Leben behandelt werden, zeigen in der Regel mildere Verbesserungen.

Das frühe Entwicklungsfenster bietet einigen Kindern mit Autismus – der oft als dauerhafte Behinderung angesehen wird – die Chance, bedeutende und dauerhafte Verbesserungen in ihrem Leben zu erzielen.