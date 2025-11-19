Kollagen könnte ein natürlicher Weg zur Linderung von Arthrose sein
Kollagenpräparate gewinnen als potenzielle Therapie für Arthrose im Frühstadium zunehmend an Bedeutung.
Das Wort Kollagen kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich „Leim erzeugend“. Der Name ist Programm: Kollagen ist das häufigste Protein in unserem Körper und buchstäblich das Gerüst, das Haut, Knochen, Sehnen, Bänder und vor allem den Knorpel zusammenhält.
Besonders wichtig ist es für den Gelenkknorpel –jenes glatte Polster, das Stöße abfedert und reibungslose Bewegungen ermöglicht.
Bei Arthrose nutzt sich genau dieser Knorpel nach und nach ab. Studien zeigen, dass bestimmte Formen von Kollagen (vor allem hydrolysiertes Kollagen und natives Kollagen Typ II) nicht nur Struktur geben, sondern die Gelenke aktiv schützen und die Beweglichkeit verbessern können.
Der Haken: Ab etwa dem 25. Lebensjahr beginnt der Körper, immer weniger eigenes Kollagen zu bilden. Mit 60 haben viele Menschen schon 30–50 Prozent weniger, mit 80 können es bis zu 75 Prozent sein. Die Folge: steifere Gelenke, dünnere Haut, schwächere Sehnen – und ein deutlich höheres Risiko für Verschleiß und Verletzungen.
Genau hier setzen Kollagenpräparate an, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind.
Kollagen: Hype oder Hoffnung?
Typ und Absorption
- Hydrolysiertes Kollagen: Die am besten untersuchte Form ist hydrolysiertes Kollagen. Dabei handelt es sich um große Kollagenproteine, die in kleinere Peptide und Aminosäuren zerlegt wurden, wodurch sie leichter im Darm aufgenommen werden können. Sobald sie in den Blutkreislauf gelangt sind, können sie direkt zum Gelenkgewebe wandern, wo sie die Knorpelzellen dazu anregen, mehr Knorpelgewebe zu produzieren. Die hohe Absorptionsrate, die als Bioverfügbarkeit bezeichnet wird, ist der Grund, warum hydrolysiertes Kollagen häufig in Nahrungsergänzungsmitteln für die Gelenkgesundheit bevorzugt wird.
- Natives (nicht denaturiertes) Kollagen: Diese Form wirkt auf ganz andere Weise. Da es im Darm nicht vollständig verdaut wird, behält es seine natürliche Form und interagiert mit dem Immunsystem. Dieser Prozess, der als orale Toleranz bezeichnet wird, lehrt das Immunsystem im Wesentlichen, den Gelenkknorpel nicht anzugreifen. Auf diese Weise trägt natives Kollagen dazu bei, Entzündungen zu reduzieren und die Gelenke zu schützen.
- Typ 1 kommt in Haut, Sehnen und Knochen vor, wo es für Struktur und Festigkeit sorgt.
- Typ 2 ist in Knorpeln konzentriert und entscheidend für die Elastizität und Flexibilität der Gelenke.
- Typ-3-Kollagen kommt in Weichteilen vor und wirkt oft zusammen mit Typ-1-Kollagen.
