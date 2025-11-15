Logo Epoch Times

Spanien

Bus und Metro in Palma erhöhen Preise

Bus- und Bahnfahren in Palma wird für Urlauber teurer. Einheimische sind davon nicht betroffen – sie nutzen den Nahverkehr weiterhin kostenlos.

Der Preis für einen Fahrschein in Bus und U-Bahn in Palma wird teurer.

Foto: Clara Margais/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Busse und Bahnen in Palma auf Mallorca werden teurer. Einheimische lässt das aber kalt, denn sie fahren weiter gratis. Die Erhöhung von bisher zwei Euro auf drei Euro betrifft nur Passagiere, die ihren ersten Wohnsitz nicht auf der Insel haben, also vor allem Urlauber und Eigentümer von Ferienhäusern.

Grund: Gestiegenen Kosten

Bei einer Stadtratssitzung nahm das Rathaus den Vorschlag für die Preiserhöhung an, der vom städtischen Verkehrsunternehmen EMT kam. Der neue Tarif muss noch im Plenum diskutiert und offiziell beschlossen werden. Das gilt jedoch als wahrscheinlich. Die Stadt begründete die Erhöhung mit gestiegenen Kosten.
Vorgesehen ist, den Preis für eine einfache Fahrt von zwei auf drei Euro anzuheben. Ob auch die Tarife für Fahrten von und zum Flughafen (derzeit fünf Euro) und zum Hafen (derzeit drei Euro) erhöht werden, blieb zunächst unklar.
In zahlreichen Regionen Spaniens wurde im September 2022 eingeführt, die Ticketpreise für Pendler stark zu subventionieren.
Es gab verschiedene Modelle von kostenlosen Monatskarten bis zu komplett kostenlosem Nahverkehr wie in Palma. Finanziert wurde oder wird das durch öffentliche Gelder aus Steuern, die nur Einheimische zu entrichten haben. (dpa/red)

