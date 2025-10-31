Logo Epoch Times

Chip-Krise: Autozulieferer ZF plant Kurzarbeit an einzelnen Standorten

Renten könnten 2026 um 3,7 Prozent steigen - höher als erwartet

Neue Sicherheitsvorkehrungen für Louvre noch in diesem Jahr

Wende in den Niederlanden - Linksliberale D66 gewinnen vor Wilders

Mitte Dezember: Benko muss sich zweitem Prozess stellen

Jamaika nach Hurrikan „Melissa": „Apokalyptische" Zustände

Bundesländer gründen Allianz zur Fusionsforschung

Verpflichtende „Chatkontrolle" in EU vorerst vom Tisch

München einziger Bewerber für Champions-League-Finale 2028

Kanada und China wollen angeschlagene Handelsbeziehung verbessern

Markteintritt in Deutschland

Italienische Staatsbahn denkt über Einstieg in Deutschland nach

Gerüchte über ein Interesse der Italiener am deutschen Markt kursieren schon länger. Erstmals hat Vorstandschef Stefano Donnarumma die Pläne nun öffentlich bestätigt.

Zug der italienischen Bahn (Archiv)

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der italienische Bahnbetreiber Ferrovie dello Stato (FS) erwägt, mit 50 Zügen in das deutsche Fernverkehrsnetz einzusteigen. „Wir überlegen, unser Geschäft in Deutschland um den renditenträchtigen Bereich der Schnellzüge zu erweitern“, sagte der Vorstandsvorsitzende Stefano Donnarumma dem „Handelsblatt“.
Gerüchte über ein Interesse der Italiener an einem Markteintritt in Deutschland gibt es in der Branche schon länger. Doch es ist das erste Mal, dass Donnarumma die Überlegungen öffentlich bestätigt.
Der Staatskonzern ist in Deutschland bereits im Regional- und Güterverkehr aktiv und plant, 2026 grenzüberschreitende Züge zwischen Mailand und München anzubieten. Zusätzlich prüft FS nun den Einstieg in das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz.
Derzeit befinde sich das Projekt in der explorativen Phase, sagte Donnarumma dem „Handelsblatt“. Sollten sich die Pläne konkretisieren, wäre FS das erste Unternehmen, das der Deutschen Bahn im heimischen Schnellzugnetz ernstzunehmende Konkurrenz machen würde. (dts/red)

