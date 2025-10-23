Schützen Sie Ihre Leber: Wie Ernährung und Lebensstil Krebs vorbeugen können

Weltweit leben etwa 870.000 Menschen mit Leberkrebs, und diese Zahl könnte sich bis 2050 fast verdoppeln.

Allerdings könnten laut einer Studie bis zu 60 Prozent der Fälle verhindert werden, indem man sich mit den wichtigsten Risikofaktoren befasst.

„Alkohol gilt als der größte Risikofaktor für Leberkrebs“, erklärte Aleksandra Olsen, Kommunikationsbeauftragte des Regionalbüros für Europa der Weltgesundheitsorganisation, gegenüber Epoch Times.

Alkohol kann nicht nur die Entwicklung von Krebszellen begünstigen, sondern auch das Tumorwachstum beschleunigen . Das liegt daran, dass Alkohol und sein Nebenprodukt Acetaldehyd die Leber auf verschiedene Weise schädigen. Diese Kombination führt zu oxidativem Stress, der die DNA schädigt und die Selbstheilung der Zellen erschwert, was wiederum zur Entstehung von Krebs beiträgt.

Wiederholte Schädigungen durch Alkohol führen zu Vernarbungen oder schlussendlich zu Leberzirrhose, einem der Hauptfaktoren für die Entwicklung von Leberkrebs. Auch macht Alkohol den Körper anfälliger für andere krebserregende Substanzen wie Tabak.

Warum nicht nur Alkohol, sondern auch Ihre Ernährung zählt

Leberkrebs kann jedoch nicht nur durch Alkohol verursacht werden. Auch die Ernährung spielt eine Rolle.

Zum Beispiel kann überschüssiges Fett im Bauchbereich die Leber belasten, während ein unausgewogenes Darmmikrobiom diese Belastung noch verstärken kann. Eine Ernährung mit großen Mengen an Fructose kann beispielsweise das Darmmikrobiom auf ungesunde Weise verändern und das Gleichgewicht zwischen zwei wichtigen Bakteriengruppen, den Firmicutes und den Bacteroidetes, stören. Mit der Zeit kann dies das Risiko für eine Fettlebererkrankung und sogar für Leberkrebs erhöhen.

Dies gilt jedoch hauptsächlich für industrielle Fruktosequellen wie fructosehaltigen Maissirup in Limonaden und verarbeiteten Lebensmitteln, nicht aber für Obst. Die verarbeitete Form von Fruktose steht in engem Zusammenhang mit Lebervernarbung oder Fibrose, da sie von der Leber verarbeitet wird und deren Energieversorgung erschöpft, wodurch die Leberzellen weniger gut funktionieren können.

Ein weiterer Auslöser für Leberkrebs ist eine chronische Virusinfektion mit Hepatitis B oder C.

Richtig Vorbeugen

Vorbeugung ist wichtig, da Leberkrebs nicht plötzlich auftritt. Er entwickelt sich in der Regel langsam. Dieser langwierige Prozess gibt Ärzten und Patienten ausreichend Gelegenheit, mit medizinischen Behandlungen und Änderungen des Lebensstils einzugreifen.

Alkoholkonsum reduzieren

„Selbst kleine Veränderungen, wie die Wahl alkoholfreier Getränke oder das Vermeiden von Trinkrunden, können einen echten Unterschied machen“, erklärte der Hepatologe Dr. Frank Murray gegenüber Epoch Times.

Olsen schlug auch einige praktische Strategien für alle vor, die versuchen, ihren Alkoholkonsum zu reduzieren:

Kennen Sie Ihre Grenzen: Beobachten Sie, wie viel Sie pro Woche trinken. Setzen Sie sich Grenzen und überprüfen Sie diese regelmäßig.

Setzen Sie sich persönliche Ziele: Legen Sie im Voraus fest, wie viel Sie trinken möchten, und halten Sie sich daran. Legen Sie alkoholfreie Tage oder Wochen ein, wenn Sie täglich trinken.

Essen und trinken Sie ausreichend: Trinken Sie Wasser und essen Sie vor oder während des Trinkens – dies kann sowohl den Durst als auch die Alkoholaufnahme reduzieren.

Ernährung und wichtige Nährstoffe

Eine gesunde Ernährung ist entscheidend, um Fett in der Leber zu reduzieren und sie vor Stoffwechselschäden zu schützen. Die mediterrane Ernährung – reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Fetten – verbessert nachweislich die Gesundheit der Leber und den Stoffwechsel, hauptsächlich aufgrund ihres hohen Gehalts an Antioxidantien.

Kohlenhydratarme Diäten können ebenfalls hilfreich sein, da sie die Insulinsensitivität verbessern. Überschüssige Kohlenhydrate, insbesondere solche in Lebensmitteln mit hohem zugesetzten Fruktosegehalt und zuckerhaltigen Getränken, können in der Leber schnell in Fett umgewandelt werden.

Auch die Art der Fette, die Sie zu sich nehmen, ist von Bedeutung. Omega-3-Fettsäuren, die in fettreichen Fischsorten wie Lachs und Sardinen sowie in Leinsamen, Chiasamen und Walnüssen enthalten sind, wirken sich positiv auf die Leberfunktion aus, reduzieren Entzündungen und Vernarbungen und unterstützen die Leber dabei, Fett zu verbrennen, anstatt es zu speichern.

Einige Nahrungsergänzungsmittel können ebenfalls hilfreich sein:

Vitamin E: kann die Fettansammlung in der Leber reduzieren.

Silymarin: Silymarin wird aus Mariendistelsamen gewonnen und kann die Konzentration an Leberenzymen und Blutfetten senken, wodurch es die allgemeine Gesundheit der Leber unterstützt.

Curcumin: Curcumin ist ein Wirkstoff in Kurkuma, der die Leber unterstützt, indem er die Fettproduktion in der Leber reduziert, den Fettabbau fördert und die Insulinsensitivität verbessert. Curcumin hat außerdem eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung.

„Prävention ist keine einmalige Maßnahme“, sagte Olsen. „Es ist eine Kombination aus Entscheidungen, die Ihre Leber jeden Tag schützen.“